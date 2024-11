La magia di dicembre a Reggio: al via da Zio Fedele al ‘Music Sunday Brunch’

Dicembre, il mese più magico dell’anno, sta per arrivare, e Zio Fedele, il bistrot di via Zaleuco nel cuore di Reggio Calabria, ha pensato ad un modo unico per renderlo ancora più speciale. Prendete nota: da domenica 1 dicembre, ogni domenica sarà un’esperienza imperdibile con il nuovo format Music Sunday Brunch.

Le domeniche dello Zio: tradizione e divertimento

Le domeniche sono da sempre sinonimo di tradizione, spensieratezza e relax. È con questo spirito che Zio Fedele ha ideato un format capace di combinare sapori autentici, musica e convivialità in un’unica giornata speciale. Tutte le domeniche di dicembre, dalle 12:00 fino all’aperitivo, potrete godervi una giornata all’insegna del buon cibo, dei drink e del ritmo dei dj set.

Cosa aspettarsi dal Music Sunday Brunch?

Il brunch dello Zio è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile. Non mancheranno i sapori della tradizione, ispirati ai pranzi in famiglia, con piatti che richiamano i ricordi delle domeniche a casa della nonna. Il tutto sarà accompagnato da cocktail raffinati e dal sound unico di dj selezionati che sapranno creare l’atmosfera perfetta per ogni generazione.

Grand Opening con Massimo Trunfio

Il primo appuntamento, domenica 1 dicembre, vedrà protagonista uno dei dj storici della movida reggina: Massimo Trunfio. Con il suo stile inconfondibile, Trunfio saprà mixare la musica giusta per farvi vivere una domenica all’insegna del divertimento e del relax.

Perché scegliere lo Zio?

La parola d’ordine è: staccare la spina. Con tante novità e offerte pensate apposta per voi, il Music Sunday Brunch dello Zio Fedele sarà il vostro appuntamento fisso per vivere le domeniche di dicembre in un modo tutto nuovo.

Info e prenotazioni

Non perdete l’occasione di vivere l’atmosfera unica del bistrot di via Zaleuco. Prenotate subito il vostro posto per il Music Sunday Brunch di Zio Fedele.

Quando: Tutte le domeniche di dicembre, a partire dal 1° dicembre

Orario: Dalle 12:00 NoStop

Dove: Zio Fedele, via Zaleuco, Reggio Calabria

Info e prenotazioni: 3393149207

Non vi resta che dire: “Andiamo a staccare la spina!”. Ci vediamo dallo Zio!