“Music Village” a Bovalino: una lunga notte di divertimento

La rinascita di Bovalino passa anche dalla cultura, dall’intrattenimento e dall’aggregazione. E’ in quest’ottica che prende forma “Music Village”, la grande manifestazione di piazza, a suggello delle Feste Patronali in onore di San Francesco da Paola, che vedrà Piazza Camillo Costanzo diventare cuore pulsante della comunità il prossimo 6 agosto, a partire dalle ore 21.30.

E’ grazie alla sinergia tra Enti, il Comune guidato dal neo-sindaco Vincenzo Maesano in testa, associazioni quali “Bovalino Eventi”, da anni attiva sul territorio e organizzatrice della serata, commercianti e rappresentanti del settore del turismo, della danza, della musica e delle arti in genere e il Comitato Festa di San Francesco, che la piazza principale di Bovalino si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, con tanti ospiti di caratura nazionale.

A partire dal cantautore reggino, partecipante alla trasmissione Mediaset “Amici 2017”, Rosario Canale; dal comico e showman Gennaro Calabrese, stella di “Made in Sud” e genio delle imitazioni, fino a Gabriele Iurino, neo-incoronato “il Volto più bello d’Italia”.

E poi ancora tanta musica e spasso, con i mattatori della serata Marco Viccari e Paolo Sofia e il dj set di Marco Antico, dj Alex, Lello dj e Carlo Italia che faranno ballare fino a tarda notte i tantissimi partecipanti previsti.

Spazio anche all’eleganza e al ritmo irresistibile delle scuole di danza, fiore all’occhiello dell’arte tersicorèa sul territorio. Ed ecco dunque il palco del Music Village fregiarsi delle esibizioni degli allievi della School dance Renata Galea, Paso Adelante di Mariachiara Cartisano e dell’ABC Entertainment di Domenic e Costantino Scaglione.

Una notte semplicemente magica, unica, pensata per i grandi ma anche per i più piccoli, con il parco divertimenti, il trenino turistico e le bancarelle a fare da cornice a una manifestazione che si annuncia già spettacolare e partecipata.

Particolarmente entusiasta il Primo Cittadino di Bovalino, l’Avvocato Maesano, che si dice soddisfatto per lo spirito sinergico e gli intenti condivisi che hanno caratterizzato tutta l’organizzazione dell’evento: «la volontà e la passione messe in campo all’unisono da tutte le parti coinvolte sono sinonimo di crescita e sviluppo sociale, e di questo Bovalino ha bisogno – sottolinea il Sindaco – solo così il paese potrà finalmente lasciarsi dietro le spalle un passato non particolarmente brillante».

Main sponsor della manifestazione è Clivia Profumi (c/o parco Commerciale “I Gelsomini”) mentre un ringraziamento è rivolto anche agli altri partner: La Galleria – Parco Commerciale, Maxi Sidis, Kibernetes, Antonella Abbigliamento, Effegi Gioielli e Ottica Zappia.

La lunga notte del Music Village sarà seguita e interamente trasmessa in diretta streaming su Facebook dalla Radio ufficiale dell’evento, Radio Venere.