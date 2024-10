Pino Arco e la sua ‘Donna Amica’, l’incontro a distanza diventa una clip musicale – VIDEO

La realizzazione di un’opera d’arte, di una poesia, di una canzone può essere ispirata da diverse situazioni, Pino Arco ha avuto l’input per scrivere la sua ultima canzone, dalle conversazioni con una sua amica.

“Donna amica”, nasce da un incontro avvenuto in chat quando in Italia si era in piena chiusura totale. Nel periodo contraddistinto dalla impossibilità di uscire a causa del Covid, l’unica alternativa per evadere, per “incontrarsi” era rappresentato dal telefono, dalla chat, dai social. È da qui, il pretesto per scrivere alla donna appena conosciuta:

“Donna amica sei una giornata sole…”

La lezione a non aver paura anche in certe situazioni di tristezza, davanti alle brutte immagini che scorrevano nello schermo televisivo.

Il cantautore ci regala anche per questa estate un bel ritornello:

“Quello che tu vuoi e quello che voglio anch’io…” di cui è autore sia del testo che della musica.

Una produzione Torpedo T records Messina. Ottimo l’arrangiamento curato da Alessandro Magnisi, che ha saputo mescolare una parte iniziale elettronica, alla chiusura più acustica. Interessante la clip girata da Marzio Golino nella soleggiata città di Messina, dove anche attraverso la metafora dei lucchetti il regista coglie il lockdown appena trascorso.

Il testo unisce brevi associazioni di idee con giochi di parole e non sense.

Per la canzone precedente “Adesso che non sogno più” il cantautore aveva musicato un testo poetico di Giuseppe Gangemi, brano molto riuscito.

