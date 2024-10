Musical Attendiamoci “E continuarono a far festa. All’isola che non c’è… tutto brillerà di più”

E’ accaduto ieri sera un evento straordinario per la storia dei musical: Peter Pan, deciso a rimanere per sempre un ragazzino, ha incontrato la governante delle governanti, la “praticamente perfetta” Mary Poppins. Un viaggio fantastico fino all’isola che non c’è, al ritmo di supercalifragilistichespiralidoso, tra temibili pirati ed esilaranti banchieri, ha stuzzicato la fantasia di grandi e piccini accorsi lunedì sera al Cine teatro Odeon.

Ad aprire la serata, realizzata anche con il contributo della Regione Calabria, Dip. Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, la giornalista Paola Suraci. Grandioso il lavoro dei tantissimi volontari che hanno messo il proprio estro a servizio degli altri in maniera gratuita, sposando appieno le finalità dell’Associazione Attendiamoci Onlus: educare i giovani al miglioramento continuo attraverso il potenziamento delle risorse personali e la prevenzione del disagio giovanile.

Uno spettacolo inedito, messo in scena dalla sempre più talentuosa compagnia teatrale Attendiamoci per invitare la numerosa platea ad un evento di portata ancora maggiore: “Aladdin, il musical” in programma 19, 20 e 21 maggio al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Durante i saluti finali, la parola è stata data a Teresa Sculli, una delle infaticabili coordinatrici dell’attività teatrale di Attendiamoci che sintetizza l’essenza di questa modalità aggregativa: “Siamo circa sessanta ragazzi per questa nuova esperienza. Fare il musical non è per noi fare uno spettacolo, ma vivere un anno di vita insieme, condividendo tutto…è questo che portiamo sul palco, la nostra vita insieme”

“Potevamo spedirvi un classico invito – conclude Don Valerio Chiovaro, presidente della Onlus Attendiamoci – ma abbiamo pensato a questa modalità “spettacolistica” per ricordarvi quanto sono bravi i nostri ragazzi, farvi vedere con quanto amore lavorano ed emozionarci, ancora, insieme”.

Appuntamento, dunque, al 19, 20 e 21 maggio al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per “Aladdin”.