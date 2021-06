Reggio - 'Must have shop', il nuovo store 'rosa' in centro città - FOTO

Festeggiando un nuovo inizio, è così che ha scelto di aprire le sue porte agli avventori "Must have Shop", il nuovo store di abbigliamento femminile di Reggio Calabria.

Un angolo di paradiso per le donne, dalle più piccole alle più grandi e, soprattutto senza distinzioni di taglie. Il negozio fisico, che ha da poco inaugurato, non è altro che la conseguenza naturale di un'attività virtuale nata durante il periodo del lockdown dalla voglia e dall'intraprendenza di due giovani reggini.

Come nasce Must Have Shop

"Ho iniziato con poco e niente, tanta paura ma anche tanta passione e voglia di mettermi in gioco. Quasi un anno fa lanciai il sito con l’obiettivo di proporre abiti unici, diversi dagli standard che siamo abituati a vedere. Abiti in cui ognuna di noi potesse riconoscere la propria identità. A soli 20 anni mi stavo catapultando nel mondo dei “grandi” creandomi uno spazio tutto mio. Le prime delusioni, le prime difficoltà, l’ansia e le paranoie ma poi le prime soddisfazioni e i primi successi".

A raccontare la nascita e la crescita di Must Have Shop è la giovane imprenditrice reggina che, insieme al fidanzato, è a capo del negozio fisico che si trova nel cuore della città. Situato al n. 15 di via Demetrio Tripepi, lo store di abbigliamento rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di donne e ragazze che, nei mesi più difficili della pandemia hanno trovato, attraverso Instagram una sorta di personal shopper attenta alle esigenze di ognuna.

"Un anno fa mai avrei immaginato di poter arrivare ad aprire un negozio tutto mio, un luogo in cui potervi accogliere al meglio".















Moda d'oltreoceano e look alternativi

Ma cos'è che ha conquistato l'attenzione del pubblico? Non solo la ventata di freschezza che solo due giovani pieni sogni possono apportare all'economia locale, ma anche la vendita i capi d'abbigliamento fuori dai canoni tradizionali.

"I capi che proponiamo non sono quelli delle grandi catene. Abbiamo cercato, sin da subito, di proporre un tipo di abbigliamento che, solitamente, a Reggio Calabria è difficile trovare. Abbiamo portato, fra le tante cose, i Levi's personalizzati, accompagnati da una vasta selezione di vestiti molto utilizzati in America. E, nonostante l'apertura del negozio fisico, continuiamo il nostro lavoro attraverso i social con spedizioni in tutta Italia".

A confermare il consenso che Must Have Shop ha acquisito in questi mesi, è stata anche l'inaugurazione di domenica 27 giugno che ha visto la partecipazione di tantissime persone accorse per l'occasione a conoscere la nuova attività che ha preso vita a due passi da piazza De Nava. Sarà per l'attenta selezione di vestiti o per lo stile eclettico del design, ma lo store è già un successo. Pareti dai toni rosa shocking si accompagnano a scaffalature dorate dai tratti minimal dove è possibile trovare davvero di tutto dagli abiti perfetti per l'estate, passando per simpatici short "animati", basic e crop top, bikini, completi e molto altro ancora.

Maggiori informazioni

Must Have Shop si trova in via Demetrio Tripepi n. 15 ed è aperto:

lunedì 16:00-20:00;

dal martedì al sabato 09:30-12:30/16:00-20:00;

domenica chiusi.

Visita la pagina Facebook, Instagram e il sito.