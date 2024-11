Evento Culturale dell’Estate: Riccardo Muti a Reggio Calabria

È l’evento culturale dell’estate nella provincia di Reggio Calabria. Il maestro Riccardo Muti, music director della Chicago Symphony Orchestra, verrà accolto da più di mille giovani musicisti provenienti da tutta la Calabria e dirigerà un concerto di bande martedì 31 luglio alle ore 21.30, nella Piazza d’Armi della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio.

Un Incontro tra Musica, Cultura e Legalità

Un appuntamento che racchiude in sé tre elementi: musica, cultura e legalità. “La musica non solo forma, ma salva” ha affermato il maestro Muti, sottolineando l’importanza del suo impegno in Calabria, totalmente gratuito, nonostante le difficoltà nel contesto sociale.

La Folgorazione di Muti per la Calabria

Il maestro ha conosciuto lo spirito e la competenza musicale dei giovani della banda di Delianuova nel 2006, scintilla di una nuova primavera culturale delle bande in Calabria. Da allora, il numero di complessi bandistici nella regione è cresciuto esponenzialmente.

Il riscatto di un popolo e la rinascita di una terra attraverso la cultura sono convinzioni forti della Provincia di Reggio Calabria, promotrice dell’evento in collaborazione con la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria, l’Arma dei Carabinieri, la Prefettura e la Camera di Commercio reggina.