Myenergy, coach Cigarini post Angri: ‘Possiamo competere con tutti, dobbiamo iniziare le partite mentalmente forte’

Coach Federico Cigarini è soddisfatto per la vittoria ottenuta contro Angri al PalaCalafiore, durante la conferenza stampa ha analizzato i punti di forza e di debolezza della sua squadra, pronta ad affrontare qualsiasi compagine.

“La gara è stata difficile, ma l’abbiamo resa noi difficile agli avversari, andando nel primo quarto avanti. Siamo bravi ad attaccare, meno a gestire. Bene Binelli da tre, Konteh bravissimo devo utilizzarlo di più, bene Cessel, ottimo Aguzzoli in difesa, in fase offensiva è in lieve flessione ma si riprende presto. La prossima giornata contro Monopoli sarà la prima finale della stagione”.

“Noi possiamo competere con tutti, però dobbiamo partire mentalmente forte. La mia paura è iniziare lenti. Complimenti a Simonetti per un 2004 non è facile affrontare questo campionato come sta ben dimostrando di ruscirci. Bene anche Maksimovic, nasce come guardia però si è adattato a playmaker visto l’infortunio di Seck, raccomando il pubblico di continuare ad incitarlo”.