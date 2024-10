La Myenergy sconfitta al PalaCalafiore dalla Basket School Messina

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella ventunesima giornata di Serie B interregionale girone H, la Basket School Messina. La squadra di coach Cigarini ha già ottenuto a Rende il pass per la seconda fase del torneo. Iniziano molto bene gli ospiti, raggiunti nel secondo quarto dai neroarancio che riportano in equilibrio il match. Dopo il Black Out elettrico nel terzo quarto, ricomincia il punto a punto, viene però espulso l’head coach ed i padroni di casa perdono la bussola, fino alla fine della partita, nonostante qualche timida rimonta della Viola, si chiude il match con la vittoria dei siculi.

PRIMO QUARTO

Busco realizza i primi due punti, Labovic porta il match sul 4 a 0. Yeyap da sotto per gli ospiti. Tripla di Labovic, risponde Tyrtyshnyk sempre dalla lunga distanza. Tartaglia guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi, Labovic ruba palla per il 3 a 13. Maksimovic fa due due ai liberi. Labovic piazza una tripla. Simonetti approfitta di una disattenzione avversaria e porta sul -9 i neroarancio. Di Dio da tre per il 7 a 19 a favore dei siculi. Tyrtyshnyk mantiene in partita la Pallacanestro Viola, Labovic risponde dalla lunga distanza. Di Dio dalla lunetta per fallo tecnico a Tyrtyshnyk. Tartaglia da sotto, Cigarini chiama Time Out. Ultimi tentativi vani per i neroarancio, si chiude la prima frazione sul 9 a 24.

SECONDO QUARTO

Mavric da sotto realizza e si prende un tiro supplementare, che sbaglia. Di Dio dalla lunetta trasforma un libero per fallo alla panchina della Viola. Tyrtyshnyk penetra e porta il punteggio sul 13 a 25. Busco uno su due ai liberi. Aguzzoli guadagna la lunetta, fa 0 su 2. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Di Dio piazza la tripla del +15. Tyrtyshnyk fa uno su due ai liberi. Tyrtyshnyk ancora dalla lunetta fa due su due. Tyrtyshnyk penetra, spezza in due la difesa avversaria per il -10 neroarancio, risponde Janic con canestro e fallo subito, ma sbaglia il supplementare. Tyrtyshnyk per la Viola, Sidoti chiama Time Out. Maksimovic fa uno su due. Simonetti recupera palla sotto canestro e riporta i suoi sul -7. Labovic piazza la tripla del 23 a 33 per gli ospiti. Janic per i suoi. Tyrtyshnyk dalla lunetta, uno su due. Maksimovic a fil di sirena porta il punteggio sul 26 a 35.

TERZO QUARTO

Due tentativi di tiro per la Viola. Binelli piazza la tripla del -6. Mavric dalla lunetta fa due su due. Janic per i suoi, Binelli per i suoi. A Yepyap risponde Tyrtyshnyk. Janic per i siculi. Tyrtyshnyk prima da tre e poi da due per il 41 pari. Sidoti chiama Time Out. Di Dio dalla lunetta, fa due su due. Maksimovic piazza la tripla del +1 dei padroni di casa. Busco piazza una tripla. Black Out al PalaCalafiore.

Dopo oltre 25 minuti riprende il gioco. Tyrtyshnyk illumina con una tripla, risponde Labovic sempre da tre. Mavric da sotto per il nuovo pareggio, Busco da sotto e poi Tartaglia. Aguzzoli per il 51 a 53. Aguzzoli per il pareggio. Di Dio in penetrazione, non trasforma il libero supplementare. Aguzzoli per la Viola, risponde Labovic. Di Dio trasforma un libero per fallo tecnico. Ancora Di Dio mette il panico nella difesa avversaria, si va all’ultimo quarto sul 55 a 60.

ULTIMO QUARTO

Mavric per il -3 dei padroni di casa. Di Dio subisce fallo, Cigarini ancora una volta viene espulso per doppio tecnico. Di Dio trasforma un solo libero dei due disponibili. Di Dio piazza una tripla. Aguzzoli penetra, segna e si prende un libero che trasforma. Tartaglia segna poi Di Dio, coach D’Agostino chiama Time Out sul 60 a 69 per gli ospiti. Maksimovic dalla lunetta fa due su due. Busco da sotto. Labovic in sospensione. Buldo per i siculi. Aguzzoli per il -11 della Viola. Tartaglia guadagna la lunetta, fa uno su due. Aguzzoli mantiene vive le speranze di rimonta dei padroni di casa. Tyrtyshnyk per il -8 a 3:10 dal termine. Tartaglia per i suoi uno su due, Maksimiovic per la tripla del -6. Di Dio fa due su due ai liberi. Mavric dalla lunetta fa uno su due. Simonetti fa uno su due. Maksimovic subisce fallo, fa uno su due. Labovic piazza la tripla del +8. Busco fa due su due dalla lunetta per la Basket School Messina, si chiude il match sul risultato di 74 a 84 a favore degli ospiti.

Il tabellino

Myenergy Reggio Calabria-Basket School Messina 74-84(9-24,17-11,29-25,19-24)

Myenergy:Aguzzoli 14,Simonetti 4,Konteh,Maksimovic 14,Mavric 9,Mazza,Cessel,Seck, Binelli 6,Tyrtyshnyk 27,Russo.All Cigarini Ass D’Agostino

Basket School:Caruso,Labovic 24,Di Dio 22,Tartaglia 13,Vujic 1,Buldo 2,SIdoti,Busco 12,Janic 8,Yeyap 2.All Sidoti

Arbitri Barbagallo e Greco