Myenergy RC, ultima sfida dell’anno: al Palacalafiore arriva Sala Consilina

La Viola contro i campani (quarti in classifica) vuole confermare il primato in classifica e avvantaggiarsi negli scontri diretti

La Reggio appassionata di basket deve aspettare ancora poco ormai per l’ultimo big match prima della sosta natalizia. Questa sera infatti, alle 20.30 al Palacalafiore di Pentimele, per la 14a di Serie B Int. la Myenergy RC si scontra sul parquet di casa contro la temibilissima Pallacanestro Diesel Tecnica Sala Consilina.

È stato un weekend, quello appena trascorso, ricco di emozioni e soddisfazioni per il popolo neroarancio. Con la vittoria esaltante di domenica sul campo di Capo d’Orlando, la Viola ha conquistato il primato in classifica in solitaria e due punti preziosi in chiave ‘scontri diretti’ per la fase successiva.

Leggi anche

Da ora in poi è giusto guardare alle partite che restano da questa ‘nuova’ prospettiva: i pronostici di inizio stagione sono stati già abbondantemente smentiti, l’asticella si è alzata e con essa le aspettative per il prosieguo di campionato.

Ecco l’importanza del match di stasera: Sala Consilina è squadra attrezzata e progettata per la promozione, grazie al lavoro del ds salese Andrea Durante che dopo l’arrivo quest’estate del tecnico Enzo Patrizio, ha costruito un gruppo totalmente nuovo e giovane dove spiccano ottime individualità. Erkmaa, Moretti, Biordi, Triassi, Cortese arricchiscono le rotazioni di coach Patrizio che punta soprattutto sulla capacità realizzativa e l’estro del suo top player, il pericolosissimo Lautaro Fraga.

Al momento la squadra campana occupa in classifica la quarta posizione, è reduce dall’importante vittoria sul difficile campo di Milazzo ed è in piena corsa per la volata finale.

Leggi anche

All’andata la Viola si impose fuori casa col punteggio di 70-73, iniziando a mostrare i primi segni di maturità e determinazione. Adesso è il momento di confermare il trend positivo, la prima posizione, e consolidare il ruolino di marcia negli scontri diretti.

Ancora una volta serve il gruppo granitico neroarancio per superare l’ennesimo ostacolo, l’ultimo prima del più che meritato riposo natalizio.

L’appuntamento con gli appassionati di basket è per stasera alle 20.30 al Palacalafiore per Myenergy RC – Sala Consilina.