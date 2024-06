Myenergy Reggio Calabria: ingaggiato il reggino Simonetti

"Non vedo l’ora di ritornare a giocare in campo al PalaCalafiore"

Myenergy Reggio Calabria è particolarmente lieta di comunicare per la stagione sportiva 24/25, l’ingaggio di Ilario Simonetti, classe 2004, reggino di Stilo.

Ilario Simonetti incontra il mondo della palla a spicchi nell’Eutimo Locri, società in cui ha mosso i primi passi fino ad arrivare in nazionale giovanile Under 16. È un atleta dalla fisicità possente in forte e continua crescita che può ricoprire il ruolo di ala sia forte che piccola.

Un’esperienza a Ferrara nella Vis in C Gold nella stagione 21/22 e di seguito alla Virtus Bava Pozzuoli in Serie B nella stagione 22/23 per approdare poi a Reggio Calabria in neroarancio alla Myenergy, nell’ultima arrembante stagione di serie B interregionale, culminata con l’accesso ai play off.



Ilario si è fatto trovare pronto in ogni occasione e con il suo dinamismo, la sua atleticità, l’attaccamento alla maglia, ha infiammato i cuori dei tifosi neroarancio.

Giocatore imponente e tenace che lavora sodo, ha inserito nel proprio bagaglio tecnico un buon tiro dalla media e dalla lunga.

Confermato dalla società del Presidente Laganà per le qualità tecniche e personali è il profilo che incarna l’essenza neroarancio, la pedina che Coach Giulio Cadeo ha dichiarato di apprezzare per molteplici aspetti.

Le dichiarazioni di Simonetti: “Sono felicissimo di poter continuare questo percorso con la Viola, non vedo l’ora di ritornare a giocare in campo al PalaCalafiore, mando un grande saluto ai tifosi che vorrei trovare ancora più carichi per la stagione che ci aspetta”.

Siamo felici di averti con noi Ilario, a presto in campo!