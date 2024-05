La Myenergy sconfitta a Salerno in gara 1 Play-Off

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Power Basket Salerno, per la gara 1 dei quarti finali dei Play Off. Reggio Calabria accolta con grande sportività al PalaSilvestri dai campani. La Power Basket ha iniziato ottimamente la partita, la Myenergy ha mantenuto il primo quarto e superando spesso i padroni di casa, un break prima dell’intervallo lungo ha portato il match sul -7 per gli ospiti. Terzo quarto combattuto, vede la Viola in rimonta e poi un nuovo allungo dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto, ma nelle fase finali la squadra di coach Farabello con maggiore lucidità si impone sui neroarancio. Gara 2, domenica 12 maggio alle ore 18:00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Chaves, dopo un errore di Cessel. Misolic per il 4 a 0. Cigarini chiama Time Out. Fallo sul tiro da tre di Aguzzoli, uno su tre per lui dalla lunetta. Buona difesa neroarancio. Seck va a segno per la Viola (4-3). Misolic realizza, subisce fallo e trasforma il libero. Simonetti piazza la tripla del -1. Chaves da tre, risponde Simonetti da sotto (10-8). Chaves per il +4 dei padroni di casa. Mei porta il punteggio sul 14 a 8. Fallo sul tiro da tre di Tyrtyshnyk, fa due su tre. Aguzzoli subisce fallo, fa due su due. Basile dalla lunetta, realizza. 1:45 al termine della primo quarto. Basile di nuovo dalla lunetta, questa volta uno su due. Mei subisce fallo, fa uno su due (18-12). Maksimovc subisce fallo, fa due su due. Si chiude la prima frazione sul punteggio di 18 a 14.

SECONDO QUARTO

Mavric piazza la tripla del -1, risponde Duranti sempre dalla lunga distanza. Manisi da tre (24-17). Ancora Manisi, risponde Tyrtyshnyk. Mavric piazza la tripla del -4. Anche Maksimovic da tre (26-25). Aguzzoli da sotto per il sorpasso 26 a 27. Ani per il controsorpasso. Chaves dalla lunga distanza. Tyrtyshnyk in penetrazione per il -2 della Viola. 3:29 dall’intervallo lungo. Seck subisce fallo, fa due su due per il 31 pari. Mei realizza dalla lunga distanza. Fallo tecnico a Salerno. Tyrtyshnyk dalla lunetta e sul possesso Aguzzoli segna e si prende un libero, che realizza. Coach Farabello chiama Time Out. 34 a 35 il punteggio. 1:43 al termine. Ani da tre. Maksimovic perde palla. Tripla di Mei. Altra palla persa, canestro di Zanini. Si conclude il secondo quarto sul 42 a 35.

TERZO QUARTO

Si comincia con un tecnico a Cigarini. Chaves trasforma il libero. Tyrtyshnyk subisce fallo sul tiro dalla lunga distanza, fa tre su tre (43-38). Seck perde palla, Ani subisce fallo, fa zero su due. Aguzzoli per il -3 della Viola. Seck segna in sospensione. Ani da sotto segna e si prende un libero, che sbaglia. Simonetti subisce fallo, fa zero su due ai liberi. Duranti da tre, Time Out di Cigarini (48-42). Anche Basile da tre, risponde Seck. Aguzzoli realizza e guadagna un libero, che sbaglia. Ani subisce fallo, fa uno su due (52-46). Maksimovic subisce fallo e viene chiamato tecnico alla panchina. Tyrtyshnyk sbaglia il libero. Maksimovic fa due su due. Mavric subisce fallo, fa due su due. Maksimovic realizza entrambi i liberi, 52 pari. Chaves penetra per due volte consecutive. Cigarini chiama Time Out sul 56 a 52. Tyrtyshnyk subisce fallo, fa due su due. Duranti da sotto. Diversi tentativi per entrambe le compagini a fil di sirena, si va all’ultimo quarto sul 58 a 54 per Salerno.

ULTIMO QUARTO

Simonetti penetra e segna. Mei da tre. Tyrtyshnyk subisce fallo, fa due su due. Simonetti dopo una serie di errori offensivi neroarancio segna, risponde Misolic (63-60). Mavric subisce fallo e viene chiamato tecnico a Salerno. Tyrtyshnyk sbaglia. Aguzzoli segna, il suo canestro vale il -1. 6:09 al termine. Misolic subisce fallo, fa due su due. Misolic da sotto per il 67 a 62. Ancora Misolic per il +7 dei padroni di casa. Un errore per compagine. Time Out di Coach Farabello. Tripla di Mei, risponde Tyrtyshnyk dalla lunga distanza. Ani segna e subisce fallo, trasforma il supplementare. Aguzzoli piazza una tripla. Antisportivo di Simonetti. Mei fa due su due dalla lunetta. +9 per Salerno e possesso. Ani da tre, segna e subisce fallo, sbaglia il supplementare. Misolic in gancio, risponde Mavric (82-72). Chaves da tre. Aguzzoli dalla lunetta trasforma. Ancora Aguzzoli dalla lunetta fa uno su due. Chaves col cronometro, risultato finale 85 a 74 per la Power Basket Salerno.