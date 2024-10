La Myenergy cade a Salerno. Black Out neroarancio sul finale dell’overtime

La Pallacanestro Viola ha affrontato, per la quarta giornata del Play In Gold, la Power Basket Salerno. I campani protagonisti di una strepitosa vittoria contro Sala Consilina (+30 il vantaggio del risultato finale). Reggio Calabria dal canto suo alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Monopoli. L’inizio partita ha visto i padroni di casa andare avanti subito, ma è immediata la rimonta neroarancio. Il secondo quarto è entusiasmante, si gioca punto a punto fino all’assoluta parità prima dell’intervallo lungo. Il terzo quarto si avvia molto bene per la Viola, ma i padroni di casa ricuciono il distacco. Nell’ultima frazione l’equilibrio dura fino all’ultimo possesso. Si va così al tempo supplementare. Regna la confusione nell’ultimo minuto nella squadra di Cigarini, tra palle perse e tentativi di tiro sbagliati. Prossima palla a due contro Molfetta, mercoledì 27 marzo alle 20:30 al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Zampa. Ani va a canestro (4-0). Chaves penetra ed è subito 6 a 0, Cigarini chiama Time Out. Chaves piazza una tripla, risponde Binelli da tre (9-3). Basile per il 12 a 3. Mavric per il -7 neroarancio. Tyrtyshnyk in coast to coast realizza e si prende un libero che trasforma. Buona difesa di Reggio Calabria, la tripla di Binelli vale il -1. Aguzzoli porta in vantaggio i neroarancio (12-13), Farabello chiama Time Out. Seck attacca il ferro per il +3 della Viola. Ani da tre per il pareggio (15-15). Duranti riporta in vantaggio Salerno. Mei porta il punteggio sul 20 a 15. Mavric guadagna la lunetta, fa uno su due. Zanini per il +6 dei campani. Cessel da sotto, 22 a 18. Un errore per compagine, si chiude la prima frazione di gioco sul 22 a 18 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Duranti per il +6, risponde Mavric. Aguzzoli porta il punteggio sul -2. Un errore per compagine, punteggio fermo sul 24 a 22. Cessel guadagna la lunetta, zero su due per il lungo neroarancio. Aguzzoli da tre per il +1 di Reggio Calabria, risponde Favaretto dalla lunga distanza. Cigarini chiama Time Out. Zanini per Salerno (29-25). Chaves per il +6, ancora l’argentino questa volta da tre (34-25). Maksimovic per il -7 neroarancio. Tyrtyshnyk dalla lunga distanza riavvicina i suoi (34-30). Chaves per il +6 di Salerno. Maksimovic guadagna la lunetta, fa due su due. 36 a 32 ad 1:18 dall’intervallo lungo. Mavric da sotto per il -2 di Reggio Calabria. Anche Simonetti da sotto per il pareggio. Favaretto chiama Time Out. Mei va a canestro, nel possesso successivo Aguzzoli guadagna la lunetta e fa due su due. 38 a 38 a fine secondo quarto.

TERZO QUARTO

Tyrtyshnyk piazza la tripla del 38 a 41, risponde Basile sempre da tre. Binelli va canestro. Aguzzoli da tre per il +5 neroarancio. Ottima difesa di Reggio Calabria. Cessel per il +7, Farabello chiama Time Out. Cessel attacca il ferro per il 41 a 50, risponde Chaves. Binelli continua a segnare, +9 per Reggio Calabria. Mei piazza la tripla del 46 a 52. Binelli piazza un’altra tripla. Mavrc in arresto e tiro, risponde Duranti da tre. +8 la Viola. Tyrtyshnyk subisce fallo, fa uno su due. Masksimovic per gli ospiti, 49 a 60, +11 massimo vantaggio. Mei guadagna la lunetta, fa due su due. Favaretto da tre. Si chiude con un errore per compagine il terzo quarto ed il punteggio di 54 a 60.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Duranti per il -3 di Salerno. Cessel subisce fallo, fa zero due. Duranti penetra per il -1 dei padroni di casa. Cessel guadagna nuovamente la lunetta, fa due su due. Duranti da sotto per Salerno. Time Out chiamato da Ciagarini. Mei trasforma un libero a seguito di fallo chiamato a Reggio Calabria (62-62). Zanini da sotto per il nuovo vantaggio dei campani. Cessel subisce fallo, fa due su due. 64 a 64 a 7:17 dal termine del match. Diversi errori per compagine. Tyrtyshnyk dalla lunga distanza. Mavric dalla lunetta, fa uno su due. Chaves per il -2 di Salerno. Mavric per il 66 a 70 a favore della Viola. Chaves da tre per il 69 a 70. 3:19 al termine. Aguzzoli da sotto per il +3 dei neroarancio. Ancora Chaves per il nuovo pareggio ad 1:53 dalla fine. Tripla sbagliata di Binelli. Mei guadagna la lunetta, fa due su due. Tyrtyshnyk subisce fallo, fa due su due (74-74). Ani guadagna la lunetta, fa uno su due. Tyrtyshnyk subisce nuovamente fallo, fa due su due. Possesso di Salerno ad un minuto dalla fine. Aguzzoli subisce fallo, fa uno su due. 75 a 77, rimangono 40 secondi, possesso Salerno. Time Out di squadra. Chaves realizza (77-77), nuovo Time Out per Cigarini. Possesso della Viola, due errori per i neroarancio, si va all’overtime sul risultato di 77 a 77.

Overtime

Mavric guadagna la lunetta, fa uno su due. Tripla di Aguzzoli. Ani da sotto. Ancora Aguzzoli per la Viola (79-83). Chaves risponde dalla lunga distanza. Chaves va di nuovo a canestro per il vantaggio di Salerno, risponde Mavric. 84-85 a 2:25. Tyrtyshnyk ruba palla e porta il punteggio sul +3. Basile guadagna la lunetta fa due su due. Ani da sotto, Cigarini chiama Time Out. 88 a 87 ad 1:09 dalla fine. Tyrtyshnyk perde palla, Duranti va a canestro. Anche Mavric perde palla, Chaves segna in allontanamento. Tyrtyshnyk segna e prende un supplementare (92-90). Time Out chiamato da Farabello. Chaves subisce fallo, fa due su due. Tyrtyshnyk perde palla, Chaves realizza per il 96 a 90, con questo risultato finale Salerno si aggiudica il match.

Il tabellino

Ldr Power Salerno – Myenergy 96-90 (22-18,16-20,16-22,23-17,19-13)

Salerno:Basile 5, Manisi, Chavez 35, Martorello, Favaretto 6,Zampa 5,Misolic, Gorga, Zanini 6,Ani 10, Duranti 16,Mei 13.All Farabello

Reggio Calabria:Aguzzoli 20, Simonetti 2, Kontey, Maksimovic 6,Mavric 15, Cessel 10, Seck 2, Binelli 13, Tyrtyshnytk 22, Russo.All Cigarini Ass D’Agostino

Arbitri signori Luca Leggiero di San Tammaro(CE) e Mattia Mandato di San Nicola La Strada(CE)