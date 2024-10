Myenergy Viola, a Salerno sconfitta amarissima ai supplementari. Classifica e risultati Play-In Gold

Si è conclusa la 4ª giornata del Play-In Gold di Serie B Interregionale tra i gironi G ed H.

Bellissima e combattuta la partita al PalaSilvestri di Salerno tra Ldr Power Basket e Myenergy Viola. Break e controbreak continui e ritmi alti per tutti i quaranta minuti, che non bastano per decretare il migliore. Nel tempo supplementare fa la differenza la concretezza dei padroni di casa, che portano a casa due punti d’oro.

Sugli altri campi, vittoria preziosissima tra le mura amiche della Pallacanestro Angri contro Ragusa. Sala Consilina perde ancora e Monopoli

Di seguito i risultati della giornata, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 4ª giornata

Dai Optical Molfetta – Orlandina Basket 87-77

Angri Pallacanestro – Virtus Kleb Ragusa 82-78

White Wise Monopoli – Pallacanestro Sala Consilina 75-73

Ldr Power Basket – Myenergy Viola RC 96-90 *dopo 1ts

Classifica Play-In Gold

Orlandina Basket 12

Virtus Ragusa 12

Molfetta 12

Diesel Tecnica Sala Consilina 10

Pallacanestro Angri 10

Power Basket Salerno 10

Action Now Monopoli 8

Myenergy Viola 6

Prossimo turno

Myenergy Reggio Calabria – Dai Optical Molfetta

Pallacanestro Sala Consilina – Angri Pallacanestro

Virtus Kleb Ragusa – White Wise Monopoli

Orlandina Basket – Ldr Power Basket