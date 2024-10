Myenergy Viola a un passo dai play-off: i possibili scenari

Manca soltanto una gara alla fine di questi emozionanti e tanto criticati Play-In Gold, ed è momento di verdetti e previsioni in vista dell’ultimo turno e dell’accesso alla fase successiva dei play-off per la promozione.

Il Play-In Silver ha già incoronato la sorprendente Basket School Messina di coach Pippo Sidoti ed è in attesa di conoscere la seconda classificata.

Dall’altra parte dello Stretto in casa Myenergy gli scenari sono cambiati, grazie all’ultima esaltante vittoria in terra pugliese sul campo di Monopoli i neroarancio possono “allungare” ai play-off questa stagione a tratti sorprendente nei risultati e nel gioco.

Fase a orologio partita in sordina per gli uomini di coach Cigarini: ci sono volute diverse sconfitte e cadute per imparare a stare in campo mentalmente nei momenti topici. Tutta una questione di carattere, mentalità, concentrazione, gestita magistralmente da staff tecnico e società (sempre pronta a infondere serenità in un gruppo giovanissimo).

Adesso i neroarancio sono a un passo dai tanto agognati play-off: domenica al Palacalafiore basta una vittoria contro la Power Basket Salerno per averne la matematica certezza.

Classifica, scontri diretti e regolamento FIP

Ma andiamo con ordine. Queste le parti basse della classifica con le squadre a contendersi il sesto e ultimo posto disponibile per i play-off alla vigilia dell’ultimo turno di Play-In Gold:

Diesel Tecnica Sala Consilina 12

Myenergy Viola 10

White Wise Monopoli 10

Pallacanestro Angri 10

Questi invece i match dell’ultimo turno:

Orlandina Basket – Molfetta

Virtus Kleb Ragusa – Pallacanestro Angri

Pallacanestro Sala Consilina -White Wise Monopoli

Myenergy Viola RC – Ldr Power Basket

Ecco cosa è scritto nel regolamento FIP per stabilire la ‘precedenza’ tra squadre arrivati a pari punti:

“In caso di arrivo in parità tra due squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre”.

Se il risultato fosse ancora un ‘pareggio’ passerebbe:

“la squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti”.

Ancora:

“In caso di arrivo in parità tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette”.

Secondo quanto stabilito dal regolamento, in caso di vittoria della Viola domenica al Palacalafiore contro Salerno tutte le combinazioni di risultati dagli altri campi sarebbero comunque favorevoli ai neroarancio, con 4 vittorie in vantaggio nei vari abbinamenti su Angri e Sala Consilina.

Cosa succede se la Viola perde?

Le motivazioni in campo domenica a Pentimele saranno diverse: i neroarancio hanno voglia di stupire ancora e Salerno ha già staccato un biglietto per i play-off. Ma quali scenari sono previsti in caso di sconfitta?

Se la classifica restasse quella attuale, ossia con se perdessero oltre alla Viola sia Monopoli che Angri, la classifica avulsa vedrebbe premiati i neroarancio.

La Myenergy resterebbe esclusa dai play-off solo nel caso in cui una tra Monopoli e Angri (o entrambe) dovessero portare a casa i due punti nell’ultimo turno.

L’occasione è ghiotta oltre che inaspettata: la strada verso i tanto agognati play-off è a un passo.