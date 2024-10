Myenergy Viola ai play-off, Seck: ‘Adesso abbiamo voglia di giocare: siamo carichi’

"La passione del pubblico? Si sente, assolutamente, e non solo in campo" così il giocatore neroarancio

Prosegue l’attesa per la prima palla a due che sancirà l’inizio dei Play-Off per la Myenergy Viola Reggio Calabria. Ai microfoni dei canali ufficiali ha commentato questa fase della stagione il play-guardia Omar Seck.

Ha affermato Seck:

“Ci siamo ricaricati in questi giorni di pausa. Adesso stiamo ricominciando ad allenarci, a mettere su fiato e a spingere un po’ per poi arrivare pronti per la partita. Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio, e probabilmente all’inizio nessuno avrebbe mai pensato che soltanto così, con la voglia di di fare, con l’età giovane che avevamo, potevamo arrivare fino a qui arrivare ai play-off. Però noi ci abbiamo creduto sin dall’inizio e abbiamo raggiunto già un bel traguardo”.

Prosegue Seck sul prossimo avversario, la Power Basket Salerno:

“Credo che Salerno ora come ora sia una delle squadre più in forma del campionato perché l’ha fatto vedere con questo finale di play-in dove ha scalato la classifica e sicuramente hanno dei giocatori di esperienza dei giocatori con un gran talento e quindi questa play-off sicuramente la vincerà chi riuscirà a fare meno errori, chi riuscirà a stare di più con la testa in queste partite”.

Il giocatore neroarancio si sofferma sulla tanto discussa formula della fase a orologio:

“Devo dire che questa formula è stata un po’ complicata e non mi è piaciuta molto nei suoi carriera. Qualcosa di simile nella mia carriera? No, assolutamente no. Diciamo che l’anno scorso c’era stata una fase play-in che poi portava alla fase di qualificazione, però non era come questa. E poi, col fatto del doppio girone play-in, diciamo che ha premiato delle squadre e tolto un po’ ad altre. Forse un po’ complesso come come struttura. È sicuramente bello da vedere da fuori, sicuramente bello da giocare perché il livello poi nel play-in per noi era comunque molto alto. E adesso finalmente torniamo a una formula abbastanza normale come i play-off, e siamo contenti di esserci arrivati”.

Continua Omar Seck sul momento della squadra:

“Il morale adesso è alto. Abbiamo fatto l’ultimo periodo in cui eravamo molto tesi, però comunque ci allenavamo bene. Siamo riusciti a raggiungere appunto i play-off e adesso, dopo aver raggiunto questo questo obiettivo ci siamo caricati molto. Quindi adesso abbiamo voglia di giocare e abbiamo voglia di fare. Infatti la pausa un po è stato un aiuto un po’ ovviamente ha bloccato questo entusiasmo. Però ci siamo, ci siamo”.

Conclude il giocatore neroarancio con un bilancio sulla sua stagione e sul pubblico del Palacalafiore:

“Sono molto contento perché sono arrivato in questa società dove mi avevano tutti parlato bene della città, del tifo, del pubblico e per fortuna è stato così. Siamo riusciti ad avere molto, molto seguito e dal mio punto di vista sono riuscito a migliorare tanto anche grazie al coach che mi ha dato tanta fiducia e ci ha fatto lavorare molto sui nostri punti deboli. Quindi questo campionato direi molto positivo, e spero che finisca al meglio. La passione del pubblico? Si sente, assolutamente, non solo in campo. Anche fuori perché la parte bella è proprio riuscire a incontrare la gente che ti incita anche fuori dal campo, non solo quando si è in campo a giocare. Il posto più bello? Devo dire il lungomare, mozzafiato sia per la vista che per la quantità di gente, il calore che c’è”.