Myenergy Viola-Salerno, adunata al Palacalafiore per il fortino neroarancio

Atteso a Pentimele il pubblico delle grandi occasioni: in palio un posto nei play-off per la promozione

Poche ore alla partita dell’anno in casa neroarancio: alle 18.00 al Palacalafiore la palla a due che darà il via all’attesissimo match tra Myenergy Viola e Power Basket Salerno.

In palio, per i padroni di casa, due punti che darebbero la matematica certezza di staccare un biglietto per il tanto agognato “sogno play-off”.

Leggi anche

La società ha indetto per l’occasione speciale la ‘Giornata neroarancio’: il popolo della Viola è chiamato all’appello per quest’ultima decisiva gara del Play-In Gold, e il palazzetto sarà ricco di “sorprese” tra coreografie, striscioni, e lavori in corso sulle tribunette da parte dell’amministrazione reggina.

All’andata fu sconfitta per i neroarancio dopo un tempo supplementare perso negli ultimi possessi. Mattatore dell’incontro fu il capitano Chaves con 35 punti.

Stasera motivazioni e posta in gioco totalmente differenti. Al Palacalafiore sarà palpabile la voglia di tutto mondo Viola, società, squadra, tifosi, di andare avanti in un percorso fin qui entusiasmante e che ha riacceso nel pubblico di Reggio l’amore e la passione per il basket.

Leggi anche

Gli avversari

Per l’ambiziosa Ldr Power Basket Salerno una stagione costellata da alti e bassi. La svolta nell’ottimo Play-In Gold fin qui disputato grazie all’intervento in corso d’opera della società campana.

Il presidente Luca Renis e il direttore generale Carmine Parrella, dopo un avvio promettente, hanno affrontato un dicembre di fuoco con le dimissioni di allenatore e Ds, con la squadra rimessa in carreggiata da coach Daniel Farabello.

In sede di mercato il club ha inoltre lavorato sul roster: ingaggiati Nicola “Nick” Mei, veterano della A1 e in A2 con esperienze a Varese, e l’italo-brasiliano Bruno Duranti, ex neroarancio. Una miscela vitale di punti, qualità ed esperienza che ha portato Salerno ai play-off con un turno d’anticipo.

Panchina lunga con giocatori chiave come il playmaker Basile, il capitano argentino Lucas Jesus Chaves, il centro montenegrino Bozo Misolic e l’ala grande Uchenna Ani. I giocatori Favaretto, Zampa, Zanini e Manisi arricchiscono ulteriormente il gioco rendendo la squadra imprevedibile e versatile.

Arbitri della serata i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Antonio Caputo di Lamezia Terme.