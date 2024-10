Myenergy Viola, Tyrtyshnyk: ‘Adesso è tutto nelle nostre mani’

"La formula? Per me non è affidabile, anche se ora si mette bene per noi" l'intervista all'asso ucraino

Momento favorevole per la Myenergy Viola dopo l’esaltante vittoria di domenica scorsa contro Monopoli. Il Play-In Gold (e Silver) con la sua formula tanto discussa sta per terminare e ai microfoni ufficiali commenta questa fase cruciale della stagione l’ucraino Ilya Tyrtyshnyk.

Dichiara il giocatore neroarancio:

“Adesso tutte le nostre partite sono difficili, non c’è nessuna squadra con cui è facile vincere, è sempre complicato giocato fuori. Abbiamo provato tutto, siamo fortunati, abbiamo vinto e adesso è tutto nelle nostre mani per andare ai play-off. Quando siamo stati in vantaggio di 20 punti, il coach ci ha sempre detto di essere pronti, che loro avrebbero iniziato a giocari più aggressivi. Abbiamo sbagliato qualche possesso ma alla fine abbiamo vinto, e questo è molto importante. Sicuramente dobbiamo migliorare in queste situazioni ma la vittoria è la cosa più importante”.

Prosegue Tyrtyshnyk sul lavoro di preparazione in palestra in queste settimane concitate:

“Come ho detto adesso è difficile: tutte le squadre sono forti ed hanno giocatori forti. Abbiamo visto tante volte che anche con un vantaggio di 15, 20 punti, la partita non è ancora finita. Dobbiamo continua a giocare e provare a fare +25, +30, non accontentarsi del +20, perchè questo significa che con tre triple vai su +11, poi noi sbagliamo qualche pallone e vai sul più cinque: tutto può cambiare molto velocemente. Come a Monopoli: penso ai primi due minuti dell’ultimo quarto e abbiamo perso 10 punti di vantaggio.

Sulla formula tanto discussa del Play-In Gold:

“Questa formula è molto difficile anche per noi: ne abbiamo parlato dopo la partita per un’ora e nessuno ci capisce niente! Abbiamo letto il regolamento e dopo abbiamo capito un po’, ma è molto complicata. Per me non è affidabile, anche se ora si mette bene per noi: se vinciamo e arriviamo pari con Sala e Monopoli andiamo noi avanti perchè abbiamo quattro vittorie nel Play-In. Ma se contiamo i punti, noi siamo dietro Monopol e Sala. Per noi va bene ma la formula non mi convince. Il problema è anche che tante squadre hanno preso nuovi giocatori. Hanno giocato per 20 partite e poi iniziato il Play-In con due/tre giocatori nuovi che possono cambiare il gioco di una squadra: con questi innesti diventa una ‘nuova’ squadra. Io ero abituato che a febbraio il mercato fosse chiuso, adesso anche ad aprile..”.

Conclude Tyrtyshnyk con un pensiero al pubblico e al prossimo impegno di domenica al Palacalafiore contro Salerno:

“Prima di tutto voglio dire grazie al pubblico. In tutte le partite dall’inzio dell’anno, anche quando non ho giocato all’inizio contro Capo, abbiamo avuto da subito tanti tifosi e noi sentiamo questo. Quando giochiamo a Reggio giochiamo in ‘casa’, e quando andiamo in trasferta abbiamo più tifosi delle squadre di casa! Purtroppo non abbiamo vinto tantissimo in casa, ma cambieremo tutto questo domenica”.