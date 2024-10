Nagar Kirtan: la comunità Sikh festeggia lungo le strade insieme ai reggini – FOTO

Impossibile sfuggire al colore, alla spiritualità e al folklore della comunità Sikh. Impossibile non esserne attratti. Costumi eleganti, cura dei dettagli, volti abbelliti da turbanti e tessuti che contraddistinguono il popolo indiano. Una comunità, quella Sikh, a noi ormai così vicina ma allo stesso tempo estremamente differente quanto ad abitudini e tradizioni.

Nella mattinata di ieri, si è svolta la manifestazione religiosa del Nagar Kirtan (in Punjabi: ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ), la celebrazione tradizionale Sikh che si svolge nel mese di Visakhi, il mese del raccolto nella regione del Punjab.

La religione Sikh fondata, sul finire del XV secolo nel Punjab, da Guru Nanak, ad una visione del tutto originale, ha unito anche elementi di altri credi.

Tanti i reggini che hanno partecipato attivamente al corteo in una domenica di convivenza ed integrazione. Al corteo ha partecipato anche la dott.ssa psicomotricista Teresa Basile.

“Non è la prima volta che viene fatta a Reggio. E’ una manifestazione molto sentita in cui la comunità Sikh si stringe in un unico abbraccio. C’erano centinaia di indiani tra cui uomini, donne e bambini e anche molti reggini che, come me, hanno voluto partecipare attivamente al corteo. Siamo partiti dal luogo di preghiera di via Pio XI per poi giungere a piazza Duomo dove la comunità sikh ha distribuito cibo per i fedeli tra frutta e spezie. Sono stati gli stessi genitori di un compagno di mia figlia ad invitarci alla manifestazione. Siamo stati davvero entusiasti di poter partecipare e vivere intensamente una nuova esperienza”.