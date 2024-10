Bellezza & benessere firmati Clarins a Reggio: nuova Skin Spa del NAÏMA Beauty Store

Un luogo magico per evadere dai ritmi della routine quotidiana: la Clarins Skin Spa, che si traduce in Trattamenti Viso e Corpo eseguiti con l’esclusivo Metodo Clarins, 100% manuale, nel potere delle piante – segreto di efficacia delle formule del brand, costantemente aggiornate alla luce delle ultime scoperte scientifiche dei Laboratori Clarins – nella consulenza personalizzata della beauty therapist, frutto di un dialogo permanente.

Al piano superiore della profumeria, un’area dedicata e personalizzata nei codici colore Clarins, dove trovano spazio un’Open Spa per i Trattamenti express da 30 minuti e una cabina per i Trattamenti Viso e Corpo, a cui si affianca un’area retail che espone tutto il catalogo Clarins.

Da mezzo secolo sinonimo di fascino, competenza e affidabilità, la profumeria NAÏMA di Corso Garibaldi 137 rappresenta la nuova frontiera del benessere e della bellezza: qualità del servizio, cortesia, professionalità ed aggiornamento continuo ne costituiscono gli elementi di forza. Gli ambienti luminosi ed accoglienti uniscono la moderna funzionalità del design espositivo ad un’eleganza sobria, tradizionale, atemporale.

Focus sui nuovi Trattamenti Open Spa: ancora più bella, in soli 30 minuti

Clarins concentra tutta l’expertise del tocco in Trattamenti Viso di soli 30 minuti, per una remise en beauté e un benessere immediati. Spesso arriviamo a sera senza riuscire a ritagliarci tempo prezioso per la nostra bellezza, nonostante i buoni propositi fatti quando ci corichiamo… Clarins, da sempre all’ascolto delle donne – e degli uomini – in tutto il mondo, risponde alle nuove esigenze dei consumatori concentrando il meglio del metodo e delle proprie formule in soli 30 minuti: 10 di consulenza e consigli, 20 di applicazione e trattamento. Un menù di sette Trattamenti express, focalizzati sulle diverse esigenze di bellezza del viso di uomini e donne, tutto da scoprire

Il menù Open Spa (30 minuti)

Bye-Bye pelle secca

Pelle vellutata, avvolta da straordinario comfort, nonostante le aggressioni quotidiane: un sogno esaudito, qui e ora!

Giovinezza express

Mancanza di tono? Ecco il Trattamento ideale per un viso rassodato, levigato e disteso.

Ready to Glow

La bacchetta magica per uno splendore istantaneo: addio segni di fatica e colorito spento!

SOS Detox

Il Trattamento detossinante che aiuta la pelle asfittica a ritrovare luminosità, freschezza, equilibrio.

Focus sguardo

Chiudere gli occhi… e affidarsi a questo Trattamento levigante antifatica per la zona contorno occhi. Risultati immediati, specchio alla mano!

Energia per lui

Una pausa express al maschile, per ritrovare una pelle pura, vellutata, tonica… al top della forma.

Tensioni addio!

Spalle, nuca, cuoio capelluto e mani… Le tensioni muscolari si allentano, lo spirito ne beneficia.

Trattamenti Viso e Corpo:

60 minuti di benessere… dalla testa ai piedi.

Le migliori formule abbinate alle migliori tecniche per ottenere i migliori Trattamenti. E risultati eccezionali. Ecco come Clarins risponde a tutte le esigenze di bellezza e benessere viso e corpo… 60 minuti di appuntamento, di cui 10 di consulenza e 50 di trattamento, con una diagnosi iniziale personalizzata e prescrizione finale per prolungare, a casa, i benefici dell’Istituto!

Il menù Trattamenti Viso

Missione Giovinezza

Sorgente di Idratazione

A tutta purezza!

A tutto Splendore!

Dolcezza Estrema

Colorito Perfetto

Il menù Trattamenti Corpo

Body Silhouette

Pelle di Seta

Equilibrio con oli essenziali