Napoli svelata’, al Malavenda Cafè un brunch speciale

In Via Zecca, venerdi 12 luglio alle ore 11.00, il brunch speciale 'Napoli svelata', organizzato dal Malavenda Cafe insieme ai Fratelli la bufala. Scopri di più

Un evento diverso, speciale, ideato dal Malavenda Cafè. In Via Zecca, venerdi 12 luglio alle ore 11.00, il brunch speciale ‘Napoli svelata’, organizzato dal Malavenda Cafe insieme ai Fratelli la bufala.

Senza inciampare nel manierismo, verrà restituita un’interpretazione autentica, asciutta e diretta di alcune fra le più belle canzoni napoletane da Di Capua a Daniele.

Live affidato al trio composto dalla cantante Valeria Graziani, Maurizio Crivello alla chitarra classica e Anthony Reina alle percussioni.

Un modo insolito e accattivante per salutare l’arrivo del weekend, nel consueto scenario di Via Zecca (oramai punto di riferimento per la varietà e qualità di proposte enogastronomiche, culturali ed artistiche) ma in un orario diverso e insolito per un concerto live.

‘Napoli svelata’ non significa soltanto buona musica ma anche ottimo cibo. Durante il concerto infatti verrà servito un brunch preparato con le specialità del Malavenda Cafè e dei Fratelli la Bufala.

Un unione di sapori che trova la perfetta combinazione tra le proposte culinarie delle due attività ‘fianco a fianco’, non solo fisicamente ma anche nella voglia di collaborare e proporre sempre nuove idee.

Infoline: ‭0965.21983