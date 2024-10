Nasce a Reggio Calabria l’associazione culturale ‘Fuori posto’

La neonata Associazione Culturale Fuori Posto si pone, fra gli altri, l’obiettivo di organizzare iniziative culturali e artistiche nella città di Reggio Calabria.

In particolare, in occasione del lancio dell’associazione, la prima iniziativa culturale sarà una mostra d’arte, nella quale esporranno 26 artisti calabresi ed un collettivo, che verrà inaugurata venerdì 26 Luglio 2019 dalle ore 19.00 alle 21.00 presso la Galleria degli Ottimati all’interno dell’omonimo B&B in via degli Ottimati, n.10, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria.

In occasione dell’inaugurazione saranno svolte performances artistiche dal vivo, sarà offerto un intrattenimento musicale live e un piccolo rinfresco.

Con questo comunicato stampa lo staff di Fuori Posto desidera trasmettere il significato che l’evento inaugurativo riveste per l’associazione e per “lo stato dell’arte” nella città di Reggio Calabria, e ringraziare tutti gli artisti partecipanti alla mostra e tutti coloro i quali hanno contribuito attivamente alla ideazione e predisposizione dell’evento per il loro impegno che mantiene ancora acceso lo spirito creativo della Calabria.

Iniziamo dalle presentazioni…

Piacere, Fuori Posto!

Fuori Posto è un’associazione nata dalla voglia di fare cultura e di valorizzare il nostro territorio per accendere una scintilla di speranza nel cuore dei tanti giovani creativi reggini. Fuori Posto si batte affinché l’idea di un futuro lavorativo in Calabria in ambito artistico, culturale e ricettivo diventi una realtà e non un desiderio irrealizzato.

Infatti, le fondatrici dell’associazione sono quattro ragazze calabresi: Irene, Claudia, Barbara e Roberta che con passione e dedizione si impegnano nella promozione di artisti ed eccellenze calabresi attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali nella città di Reggio Calabria.

La mission di Fuori Posto in tre punti:

1. Da Fuori Posto c’è posto per tutti, tranne che per le lamentele!

È nello spirito dell’associazione la mentalità del rimboccarsi le maniche, dell’arrangiarsi positivo. Non si tratta di approssimazione, bensì di una filosofia di vita associativa che si traduce nel superare le carenze strutturali e logistiche della città in ambito culturale e artistico, sostituendo alla lamentela e alla commiserazione, uno spirito proattivo, ottimistico e propositivo.

Uno spirito volto alla concreta risoluzione dei problemi per il raggiungimento di un obiettivo comune. Attraverso questo atteggiamento, l’associazione vuole fare tesoro delle risorse, seppur limitate, di cui la città dispone, per fare “cultura fuori posto”, cioè ovunque sia possibile, in tutti i casi e a tutti i costi, semplicemente perché è necessario!

2. Fuori Posto è un posto!

Al fine di acquisire una mentalità positiva è necessario abbandonare lo stereotipo di un’arte rinchiusa fra le mura dei musei, di luoghi istituzionali, lasciando invece spazio alla creatività più pura, quella che nasce dalla mancanza di barriere ben definite.

La “cultura fuori posto”, di cui l’associazione si fa portavoce, è proprio un invito ad aprire la mente a possibilità nuove, a immaginare una mostra d’arte in un piccolo corridoio all’interno di un B&B, una biblioteca in un frigorifero e una Fiat 500 come galleria d’arte ambulante.

3. Siamo tutti un po’ Fuori Posto!

Da Fuori Posto non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi! Fuori Posto è un posto per chiunque abbia qualcosa da dire, per chiunque possa essere portatore, attraverso il proprio mezzo di comunicazione, di quel cambiamento sociale e culturale necessario al superamento di ogni forma di discriminazione.

Tra i suoi obiettivi, infatti, l’associazione si propone quello di creare una rete locale che faccia squadra contro qualsiasi forma di discriminazione sociale e di criminalità ancora presenti sul nostro territorio.

A tal scopo Fuori Posto è impegnata nell’organizzazione di laboratori creativi di Arte Terapia tenuti da professionisti del settore artistico e psicoterapeutico ed atti a supportare bambini, giovani e adulti nella gestione di problematiche sociali attraverso lo strumento dell’arte.

La Galleria degli Ottimati

L’idea di creare la Galleria degli Ottimati all’interno dell’omonimo B&B nasce dal desiderio di dare visibilità agli artisti calabresi sfruttando una vetrina internazionale. Infatti, il B&B degli Ottimati, uno dei primi ad essere nati a Reggio Calabria, è una delle eccellenze cittadine in ambito ricettivo e turistico.

Ogni anno la struttura ospita turisti provenienti da tutto il mondo e pronti a lasciarsi incantare dalle bellezze naturali e artistiche della nostra terra. L’impronta artistica del B&B è evidente sia nella struttura architettonica, sia nell’arredamento.

Le aree comuni del B&B sono state trasformate in una piccola galleria d’arte indipendente che ospiterà periodicamente mostre d’arte ed eventi culturali quali presentazioni di libri, piccoli concerti e degustazioni di prodotti tipici.

Le opere che saranno esposte alla Galleria degli Ottimati daranno l’opportunità agli artisti locali di raggiungere un pubblico più ampio rispetto al solo pubblico reggino. Infatti, gli ospiti del B&B, cittadini del mondo, avranno il piacere di osservare le opere d’arte e la possibilità di acquistarle contattando gli artisti tramite la Galleria degli Ottimati, gestita dall’associazione Fuori Posto.

In un’ottica di massimo rispetto della privacy e della quiete che deve essere sempre garantita agli ospiti del B&B, al di fuori degli eventi ufficiali aperti al pubblico, la galleria sarà aperta su previo appuntamento da concordare contattando lo staff di Fuori Posto che pertanto si impegna a garantire la propria disponibilità e professionalità nel gestire le visite private.

La Galleria Ambulante di Fuori Posto

Avete mai visto una galleria d’arte ambulante?

L’espressione più spontanea della creatività ha da sempre avuto luogo sui marciapiedi, per le strade delle città. Con l’idea di allestire una galleria di strada, ambulante, a bordo di una Fiat 500 d’epoca, l’associazione Fuori Posto ha voluto portare letteralmente l’arte in strada, un’arte alla portata di tutti e accessibile a tutti.

Nell’ambito della prima mostra dell’associazione, oltre alla Galleria degli Ottimati, sarà inaugurata la Galleria Ambulante di Fuori Posto allestita con opere selezionate attraverso questa Open Call. Il 26 Luglio, la Galleria Ambulante farà il giro della città toccando anche le periferie di Reggio Calabria, per fermarsi davanti alla Galleria degli Ottimati alle ore19.00, per inaugurare congiuntamente le due “gallerie fuori posto” dell’associazione.

Adesso che ci siamo presentati, siamo curiosi di conoscere voi! Ci vediamo Venerdì 26 Luglio al B&B degli Ottimati!

Per info e dettagli si prega di contattare l’associazione Fuori Posto ai seguenti recapiti:

fuoriposto.rc@gmail.com

Tel. 3404686382 – 3494568832