Nasce a Reggio Calabria lo studio di animazione Gra’phein Studio

di Federica Geria – Inventiva, innovazione e fantasia. Sono queste le basi su cui si fonda Gra’phein Studio, nuovissimo studio di animazione tutto made in sud, che oggi viene lanciato sui social, Facebook e YouTube, attraverso trailer, teaser e immagini digitali, fatti di sketch divertenti e ironici.

Gra’phein Studio, fondato dal reggino Patrizio Politi, nasce dunque per offrire storie animate: film, serie animate e cortometraggi, rappresentando così quel solco di fiume da cui l’acqua fatta di storie può scorrere lontana, fino a raggiungere l’infinita immensità dell’oceano. Storie fatte di emozioni, vita vissuta, sentimenti e valori sani, raccontate anche con un pizzico d’ironia, messa nei momenti giusti, per allietare una giornata bisognosa di abbracci.

Oggi Patrizio Politi si racconta a CityNow, spiegandoci come nasce il suo progetto e svelandoci anche qualche piccola novità, in un’esclusiva intervista.

Allora Patrizio, quando e come nasce l’idea creare Gra’phein Studio?

“L’idea di creare uno studio d’animazione nasce qualche tempo fa dalla voglia e dalla passione di raccontare storie, in una realtà, quella di oggi, in cui sembra che la trama sia secondaria agli effetti speciali. Immediatamente questa idea si è trasformata in un percorso che ci ha accomunato verso l’obiettivo della sua realizzazione. Attualmente a questo progetto lavoriamo in quattro: Sara Angelone, Andrea Casciano, Iolanda Locusta e Patrizio Politi. Abbiamo scelto l’animazione perché si presta ad essere la forma più libera e nobile per partorire quello che l’immaginazione può concepire e lo facciamo tornando alle origini del 2d, in quanto crediamo che riesca ad esprimere più “calore” dell’abusato 3d di oggi. Ogni animazione fatta da noi è disegnata e poi colorata fotogramma per fotogramma, per una media di 25 disegni al secondo, garantendo qualità e quel pizzico di amore ed anima che un lavoro certosino e meticoloso riescono a dare alle proprie creazioni.”

Da cosa deriva la scelta del nome?

“La scelta del nome è strettamente legata alla voglia di affermare le radici della nostra terra, per questo motivo si è scelto di utilizzare il verbo greco che sta per scrivere/disegnare.”

Nel primo teaser animato vediamo due piccoli personaggi. Chi sono?

“Oni ed Efi sono i protagonisti della prima serie animata di nostra produzione. Sono due esserini nati dall’immaginazione degli esseri umani in tempi antichissimi. Si muovono nei sogni della gente scombinando e creando sogni e incubi. Anche i loro nomi sono greci e tale origine sarà importante ai fini della trama. Oni, il cui nome completo è Oneiron che significa sogno, ed Efi, il cui nome completo è Efialtis che significa incubo, si ritroveranno, per un oscuro motivo, intrappolati nel sogno di una ragazza, cercando in tutti i modi di capire come fare per liberarsi, creando nel tempo uno strano e distante legame tra i due e la ragazza, nonostante lei non abbia coscienza della loro esistenza e non possa vederli.”

Quali sono i prossimi progetti e quando avremo il piacere di vedere le prime uscite?

“I progetti in cantiere sono tanti. Abbiamo già pubblicato sul nostro canale YouTube un primo mini trailer di un film a cui stiamo lavorando e del quale a breve uscirà il trailer esteso. A febbraio pubblicheremo il primo episodio della serie animata Oneiron e a marzo un cortometraggio animato con cui parteciperemo a fiere e concorsi di animazione cinematografica. Altre serie animate e film sono in programma, le trame sono state già elaborate e serve solo il tempo di realizzarne l’animazione per cui, dato il progetto di lungo periodo, spero vivamente possa incontrare il favore di più persone possibili e dare così sostegno a una bella novità tutta made in sud”.

La creazione di Gra’phein Studio è un grande esempio di innovazione a Reggio Calabria. Dimostrazione del fatto che con competenze, passione, determinazione e fantasia, un gruppo di giovani ragazzi, può dar vita a grandi idee.

Non perdere le prossime novità ed iscriviti al canale YouTube di Gra’phein Studio: https://www.youtube.com/channel/UC6uDezIiRXJv5EOzSXlEoqw

GUARDA IL VIDEO di “Oneiron”: clicca qui.