Nasce l’accordo di collaborazione tra l’ Università Mediterranea di RC e l’Istituto di ricerca Toyota Technological Institute. 1175

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Infrastrutture ed Energia Sostenibile (DIIES), Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’istituto di ricerca Toyota Technological Institute con sede in Giappone concludono un accordo per avviare una collaborazione di ricerca che prevede lo sfruttamento congiunto dei relativi risultati.La ricerca dal titolo “Sviluppo di una tecnologia abilitante per la stima delle condizioni operative e del tempo residuo di vita di sistemi ibridi di accumulo di energia utilizzati in veicoli elettrici attraverso test DPHM (Diagnosi, Prognosi e Cura)” prevede l’avvio di uno studio congiunto pilota sui sistemi di accumulo di energia utilizzati nei veicoli elettrici. Il fine è sviluppare una tecnologia che possa essere applicata ad altri settori come ad esempio l’accumulo di energia nelle smart grid.Tra i compiti del team di ricerca dell’Università Mediterranea sono previsti: il disegno di un banco di prova e procedura di misura per la verifica di sistemi ibridi di accumulo di energia per mezzo di test multi-parametrici; la realizzazione di un modello multi-parametrico correlato ai parametri fisici del sistema di accumulo di energia; l’implementazione di una piattaforma per la diagnosi e predizione online del tempo di vita residuo.Le attività verranno realizzate rispettivamente presso il Laboratorio di Misure Elettriche ed Elettroniche del DIIES, Università Mediterranea di Reggio Calabria, e l’Intelligent Information Processing Laboratory di Nagoya-shi, Aichi-ken in Giappone. L’istituto universitario giapponese svolge attività di ricerca per la nota casa automobilistica nel settore dell’automotive in sinergia con il Toyota R&D Inc.. In accordo alle disponibilità finanziarie è previsto lo scambio di studenti e dottori di ricerca per lo svolgimento delle attività di progetto.L’ingegnere Rosario Morello, docente di Misure Elettriche ed Elettroniche del dip. DIIES è il responsabile scientifico, nonché fautore, dell’importante iniziativa che vede la Mediterranea al centro di importanti iniziative internazionali.L’Università e le PMI rappresentano i principali attori chiave di tale processo. La sinergia tra mondo produttivo e mondo della ricerca rappresenta una concreta opportunità di sviluppo con importanti ricadute sul mercato del lavoro. In un periodo in cui la crisi economica, inflazione e disoccupazione attanagliano sempre più le famiglie ed i giovani che al termine dei propri studi tentano l’ingresso nel mondo del lavoro, l’Università gioca un ruolo importante, non solo durante il corso di studi quale luogo di formazione, ma anche durante la fase di job-placement nel guidare i propri laureati alla ricerca di un lavoro.La convergenza tra mondo della ricerca e imprese costituisce un valore aggiunto alla nascita di piattaforme e strutture di aggregazione per la rinascita del paese e l’uscita dalla crisi economica. Ciò rende possibile una “offerta integrata” di know-how scientifico, di risorse umane e strumentali, in grado di soddisfare la domanda proveniente dal mondo industriale quasi sempre basata su esigenze che riguardano diverse specificità.È così che la Mediterranea apre le porte a prestigiose collaborazioni internazionali esportando questa volta il proprio know-how in oriente. La presente iniziativa intende stringere una solida collaborazione per i prossimi anni tra i due istituti auspicando che ciò possa favorire la nascita di nuovi sbocchi lavorativi sia per giovani studiosi che per i più brillanti laureati della Mediterranea.