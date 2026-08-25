Coppa Italia Serie D, Reggina-Digiesse PraiaTortora: al via la prevendita
Prezzi popolari per la sfida degli amaranto in Coppa Italia in programma il 30 agosto
25 Agosto 2026 - 20:51 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 agosto sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Digiesse PraiaTortora, in programma domenica 30 agosto alle ore 20:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.
PREZZI
- I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.
- Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.
MODALITA’ DI ACQUISTO
Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:30).
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