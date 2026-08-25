Coppa Italia Serie D, Reggina-Digiesse PraiaTortora: al via la prevendita

AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 agosto sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Digiesse PraiaTortora, in programma domenica 30 agosto alle ore 20:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.



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