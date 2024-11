Nasce L’espace: architettura,scenografia floreale e custom design a Reggio Calabria

Di Nicolino D’Ascoli. Nasce l’espace, punto di incontro tra Architettura, Scenografia floreale, Custom Design..Venerdì alle ore 19:00 inaugura l’espace, il nuovo punto di incontro tra Architettura, Scenografia floreale, Custom Design, che nasce a Reggio Calabria e guarda al mondo contemporaneo.L’espace dal suo significato letterale “Lo spazio” è un luogo contenitore e contenuto dedicato al progetto ed alla sua concezione. L’espace è lo spazio che interseca il passato ed il futuro delle storie dei suoi protagonisti e segna il passaggio dall’esperienza individuale ed esclusiva alla convergenza, in un unico concept, della propria visione progettuale. All’esterno de L’espace, c’è il lungomare di Reggio Calabria con la sua incantevole scenografia naturale, all’interno c’è la passione per l’architettura, il design, l’ospitalità di charme, la decorazione floreale e la progettazione di eventi di stile. Stefano Trapani, Marie Christine Born, Anne Vitchen e Vincenzo de Stefano: sono loro gli ideatori del co-working che trae origine, oltre che dalla volontà di valorizzare le proprie professionalità, soprattutto dal sentimento di amicizia e stima reciproca nato tra figure diverse per competenza e provenienza: Stefano nasce a Palermo, Enzo a Reggio Calabria, Marie Christine a Losanna in Svizzera, Anne a Parigi.L’espace è un network contemporaneo ed innovativo che diventa sintesi e sviluppo del pensiero creativo di ciascuno e mette a servizio dell’altro la propria esperienza di eccellenza nel proprio settore. Un modello di progresso del concetto di impresa che guarda alle avanguardie del gusto, dello stile e del design, sempre più attente all’originalità ed alla personalizzazione delle proposte.L’espace è contenitore e contenuto di progettazione architettonica e di stile, design del mobile del complemento, progettazione custom design, progettazione di eventi, installazioni e decorazioni floreali. Il custom design è curato dall’architetto Stefano Trapani ed è dedicato all’esclusività, in antitesi al design di produzione delle grandi aziende, e riguarda anche i gioielli con pietre preziose e semipreziose disegnati dallo stesso Trapani insieme a Miky Born. La decorazione floreale e lo stilismo di Anne Vitchen, una delle tre top list di fioristi decoratori della Ville Lumière si unisce allo stile, alla tecnica ed alla sapiente esperienza di Vincenzo de Stefano nella proposta raffinata ed esclusiva per eventi ed installazioni di classe.A muovere le fila di questo meccanismo dinamico, su scala nazionale, sarà l’esperta in comunicazione e marketing Miky Born, punto di riferimento nella ospitalità di charme in Calabria. Gli interni de l’espace, nell’interpretazione architettonica di Stefano Trapani, segnano un percorso di stile: dalla boutique floreale dedicata ai bouquet strutturati e agli oggetti cadeaux, alle candele e oggetti della raffinata ricerca del gruppo Vitchen-De Stefano, al corner dedicato agli orologi di secondo polso, al collezionismo rappresentato da prestigiosi marchi del mondo dell’orologeria di lusso, alla gallery sul mondo del design e dell’arte. L’espace è uno spazio di innovazione che sprigiona energia.La conferenza stampa ed il vernissage saranno in diretta streaming you tube su www.stefanotrapani.it.Special thanks: Alloic service; Laruffa Luppino; Novadomus, Ramaco, Il punto Snc, impresa Papalia, impresa Ferrante, Delta Light Italia, Giulio Malatacca, Vetrerie D’Amico, Progetto Isogeo, Artrend Snc.In foto: Miky Born, Stefano Trapani, Anne Vitchen, Enzo De Stefano