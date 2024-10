Nasce Mediterreghion, la nuova associazione all’insegna del plastic free

L’iniziativa avviata in questi giorni, che si è concretizzata con la presentazione delle borracce, è stata concepita dall’associazione dell’università Mediterranea di Reggio Calabria “Mediterreghion”, la quale ha lanciato lo slogan ufficiale “Mediterreghion x Plastic free”.

Il rispetto dell’ambiente è un punto all’ordine del giorno per l’associazione, che con questo progetto vuole diffondere il più possibile tra bambini, ragazzi e adulti un’idea per far crescere insieme la città, cercando di diminuire il consumo della plastica che tanto male sta facendo al nostro pianeta.

Non è un caso che questo concreto segnale di svolta sia arrivato dai ragazzi che frequentano l’università Mediterranea, i quali tengono soprattutto a salvaguardare il mare e lo stretto, un bene comune che ci appartiene, che rischia, a lungo andare, di essere compromesso.

John F.Kennedy, presidente degli USA intorno agli anni ‘60, diceva “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.

È da questo piccolo pensiero che bisogna partire, essere testimonianza per cambiare le sorti di un luogo in cui tutti viviamo, scegliere, nel nostro piccolo, di operare dei cambiamenti, per garantire alle future generazioni di cui faranno parte i nostri figli e nipoti, di vivere in un mondo pulito e meraviglioso, in cui le montagne sono parte della natura, e non cumuli di rifiuti.