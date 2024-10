“Le farine bianche non sono tutte uguali. Ecco alcune fondamentali informazioni sulla nostra farina. Intanto usiamo solo Farine Pivetti. Farine che appoggiano e sviluppano il progetto della sostenibilità a tutela dell’ambiente, selezionando, proteggendo e curando i campi da coltivare.

La sostenibilità genera valore per la terra, per le imprese e per le persone. La filiera italiana Campi Protetti Pivetti è quindi sostenibile e certificata. Le nostre farine usano solo trattamenti consentiti tali da generare un grano privo di ogni contaminazione violenta o non ammessa.

Ecco come nasce la Pizza dell’Hostaria dei Campi”

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766