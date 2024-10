Nasce il progetto civico “Caulonia rialza la testa!”

Riceviamo e pubblichiamo – L’ammuffita classe politica cauloniese continua a fare danni.

Tre milioni di euro di debiti, che i cittadini cauloniesi dovranno ripagare di tasca loro, sono stati prodotti nel corso degli anni dalla casta che ci amministra e che ora non vuole andare alla ricerca delle responsabilità per autoassolversi.

L’incapacità e l’incompetenza sono evidenti in ogni aspetto della vita amministrativa.

Caulonia è un paese di importanti tradizioni e di grande prestigio, ma tutto questo è stato devastato dalla casta al potere. Oggi Caulonia non conta nulla nel contesto territoriale, siamo dominati dalla mediocrità.

La vicenda assurda del Ponte Allaro è emblematica, un’intera popolazione deve vivere anni ed anni di disagi perché la classe politica non riesce a difenderla e non ha nessuna autorevolezza per imporsi.

Abbiamo deciso di metterci in gioco direttamente perché non possiamo più tollerarlo. Questo progetto civico nasce lontano dalle elezioni, a dimostrazione della passione civile che ci muove. Metteremo il nostro impegno a disposizione del paese, per costruire il futuro di Caulonia.

Daremo a Caulonia nuove idee, nuovi progetti e una nuova classe politica, che spazzerà via la casta attuale, responsabile di questo degrado infinito.

Abbiamo eletto nostra portavoce una giovane professionista che ha scelto Caulonia come paese in cui vivere, Suely Di Marco.

Il cammino verso la Caulonia del futuro è appena cominciato.

Caulonia, è il momento di rialzare la testa!

Fonte: Progetto civico “Caulonia rialza la testa!”