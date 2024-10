Nasce “Re Azione Donne” Comitato Femminile per Reggio

Oggi, 1 agosto 2018, possiamo ufficializzare la nascita di “Re Azione Donne” Comitato Femminile per Reggio Calabria Città Metropolitana.

Non si tratta di un movimento femminista, siamo semplicemente donne reggine, madri, casalinghe, professioniste, studentesse, che non vogliono più restare a guardare una città agonizzante.

Per questo motivo abbiamo deciso di “metterci assieme”, di unire le nostre forze, le idee, le nostre competenze e i nostri sogni, per poter dare un senso al futuro di questa Città.

Il Comitato opererà nel settore socio culturale prendendosi cura di osservare, approfondire e affrontare con il coinvolgimento della collettività, tutti i problemi che ogni giorno contribuiscono ad annientare Reggio, causando la fuga dei giovani (e non solo) verso nuove mete e generando il dilagante degrado ambientale e sociale visibile a tutti, con le conseguenze che ne derivano.

Prendendo spunto dall’iniziativa promossa nel 1970, durante i “moti di Reggio”, dal Comitato Femminile Pro Reggio, con a capo le signore Gangemi, Zoccali, Milardi, Malavenda e Cappellano, e dedicando a queste eroine il nuovo contenitore, seguirà una logica innovativa di approccio ai bisogni della comunità, infatti del passato si conserverà il coraggio, la determinazione e la schiettezza di quelle donne, ma oggi lo si farà guardando avanti, alla società che abbiamo di fronte, senza rimpianti e senza “amarcord” di epoche che ormai non ci appartengono più.

Re Azione, come dice lo stesso nome, è una sorta di Azione guidata e stimolata dalla sofferenza, dal bisogno di ritrovare dignità e identità, rispetto per la propria “casa” e per i figli di questa terra.

Al comitato hanno già aderito 40 donne, tutte animate dalla voglia di rendersi attive e utili per il conseguimento di un unico obiettivo. L’adesione resta aperta a tutte quelle donne che la pensano come noi, ossia coloro che operano puntando al “lavoro di squadra”, con tutte le regole che lo disciplinano, e non all’effimero soddisfacimento di “individualismo fine a se stesso”, perché convinte che lo sviluppo/progresso sia prerogativa di un contenitore pubblico e soprattutto della condivisione collettiva.

Il Comitato è nato per rilevare bisogni, pertanto resterà a disposizione di tutti per l’individuazione di soluzioni compatibili con il benessere comune.

Alle premesse seguiranno una serie di iniziative aperte a tutti, che partendo “dal basso” si articoleranno in riflessioni, dibattiti, confronti necessari per rendere concreto ogni contributo propositivo che si deciderà di sostenere.

Noi ci proviamo …… Buon lavoro a noi

Antonella Postorino, Portavoce di “Re Azione Donne” Comitato Femminile per Reggio Calabria Città Metropolitana.