Nasce la “Reggina Academy”, al via il “Progetto Affiliazioni”

Il crescente interesse della Reggina verso l’Attività di Base e il Settore Giovanile ha portato allo sviluppo e alla diffusione del “PROGETTO AFFILIAZIONI”.

La volontà della Reggina è di creare rapporti di collaborazione sul territorio vicino, regionale e nazionale, individuando società di alto profilo, sia dal punto etico/morale che sportivo.

L’affiliazione alla Scuola Calcio Reggina Academy consente di stabilire una corsia preferenziale con il club e di usufruire del know-how per l’apprendimento delle metodologie istituite e le conoscenze necessarie per permettere ai propri ragazzi un corretto avviamento al calcio.

Il “Progetto affiliazioni”, non ha uno scopo di natura economica, bensì vuole sviluppare una collaborazione con tutte le Società che volessero condividerne il percorso per diventare un punto di riferimento per i giovani.

Inoltre la Reggina Academy vuole dare prestigio e credibilità attraverso la divulgazione del proprio marchio, delle proprie metodologie e del proprio credo sportivo alle Società stesse.

Affiliarsi alla Reggina Academy rappresenta un vantaggio considerate le diverse operazioni previste dall’accordo:

Stage formativi presso le nostre strutture

Sedute di allenamento insieme agli istruttori della Reggina Academy

Visite periodiche degli istruttori della Reggina Academy presso le strutture delle società affiliate

presso le strutture delle società affiliate Organizzazione di tornei dove saranno presenti osservatori e collaboratori della Reggina Academy

Le società affiliate potranno utilizzare lo stesso materiale tecnico del club amaranto uniformandosi cosi all’immagine societaria

Possibilità d’inserimento marchio (simbolo affiliazione) Reggina 1914 nelle strutture sportive delle società dilettantistiche. Presenza banner che pubblicizzi l’affiliazione tra le società.

Tutte le Società che fossero interessate a diventare delle Affiliate Reggina 1914, possono contattare il referente responsabile del progetto, Sig. Sergio Miceli (cell. 391/3722192) o inviare una e-mail al seguente indirizzo settoregiovanile@reggina1914.it