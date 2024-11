Nasce Reggio Social Hotspot: Internet gratis per tutti

di Demetrio Malara – Da qualche mese è partito a Reggio un progetto innovativo che coinvolgera’ gli esercizi commerciali come bar, risporanti, pub ed in genere tutti i punti di aggregazione sociale.

Su iniziativa della Cooperativa C.Genoese, che ha sviluppato una piattaforma che permette all’utente di collegarsi ad internet, in modo gratuito nei vari hotspot della citta’.

L’autentificazione avvine tramite facebook, quindi sono state eliminate le lungaggini di registrazione con sms o form complicati da compilare.

Questo grazie anche al Decreto del Fare del 2013 che ha liberalizzato l’accesso ad internet nei locali pubblici.

In sintesi i gestori dell’hotspot dovranno solo collegare un router, fornito dalla cooperativa alla linea adsl gia’esistente ed i fruitori del servizio, una volta collegati saranno indirizzati in un portale dove dovranno accedere alla rete tramite facebook e metere un mi piace nella pagina fb dell’esercizio.

Dal punto di vista di marketing un grande ritorno per gli esercizi commerciale, che di fatto condividono solo la loro connessione internet.

La piattaforma, completamente sviluppata dallo staff tecnico permette di ammortizzare i costi e sono legati esclusivamente all’acquisto del router ed ad un rimborso spese per i volontari che installeranno il router.

Sono circa una decina gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa con richieste quotidane di nuove installazioni.

In altre citta’ iniative analoghe sono partite da anni, ed anche Reggio in ogni caso fino la 2013 aveva dei punti di accesso sulla via marina gestiti dal Comune di Reggio.

L’iniziativa della Genoese invece parte in modo comopletamente autonomo ed autogestito e finanziato.

Il sito della cooperativa è www.social-hotspot.it dove si potranno approfondire tali contenuti e vedere la mappa degli hotspot collegati

Si prevede che per la fine del 2015 il 20% degli esercizi commerciali aderira’ all’iniziativa.