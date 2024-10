Natale 2018, a Reggio arriva anche la slitta di Santa Claus – FOTO

Non è ancora arrivato ma ci ha già riservato tantissime sorprese. Ancora una volta vi parliamo del Natale a Reggio Calabria!

Luminarie mozzafiato nelle principali piazze della città, mercatini di Natale che invitano anche i più restii e riversarsi nelle strade ed acquistare i prodotti tipici che, da sempre, ci fanno compagnia durante il periodo natalizio, questo il clima che si respira a Reggio Calabria fin dai primi giorni di dicembre.

Le sorprese però sembrano non essere ancora finite. Oggi infatti ha fatto la sua comparsa in Piazza Duomo, proprio ai piedi del bellissimo albero luminoso, la slitta di Santa Claus! I più felici saranno di certo i bambini che potranno coronare il loro sogno di incontrare l’uomo con la barba più famoso di sempre accompagnato dai suoi fedeli aiutanti.

A portare la slitta in città è stata l’Associazione ‘Santa Claus’ Galatro, divenuta ormai famosa grazie ai viaggi in slitta in diverse città.