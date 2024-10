Natale 2021, al Castello Aragonese ‘Arte in movimento’: coinvolti oltre 20 artisti del territorio – FOTO

‘Arte in movimento’ è la mostra che coinvolge oltre 20 artisti reggini con la passione per la pittura e non solo.

Un gruppo libero di artisti del territorio coordinato da Rosa Lia Amore, ha impreziosito il Castello Aragonese di Reggio Calabria, attraverso i propri lavori.

In programma dal 22 al 28 dicembre, i 25 artisti, accoglieranno il pubblico la mattina dalle 9:00 alle 12:30 ed il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

“Ho cercato di riunire nello stesso ambiente l’arte pittorica, l’arte fotografica oltre alle ceramiche e ad alcune sculture. Sono lavori che ricordano le nostre antiche tradizioni – spiega la coordinatrice Rosa Lia Amore – Ogni artista ha la necessità di poter mostrare ed esporre le proprie opere”.

Di seguito i nomi degli artisti:

Rosa Lia Amore, Tony Giuffrè, Irene Sitibondo, Giovanni Marcianò, Domenico Manti, Nicola Oriente, Giuseppe Iaria, Salvatore Russo, Carmelo Viglianisi, Santina Mordà, Carmela De Gregorio, Alessandra Criaco, Elena Murdolo, Francesco Maria Ferrari, Gilda Criaco, Teresa Carmine Romeo, Alfonso Naimo, Angela Tripodi, Lidia Neri, Antonella Squillace, Vincenzo Ferraro, Reggio Calabria Photo, Alessandro Miceli, Giulia Salutari e Andrea Lofaro.