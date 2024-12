Al via il ‘Natale a Roccella 2024’: un mese di eventi

Roccella Jonica si appresta a celebrare le festività, dal 7 dicembre al 6 gennaio, con un nutrito e diversificato cartellone di appuntamenti che avranno luogo in varie location della cittadina. Gli eventi sono pensati per far vivere al meglio, a residenti e visitatori di tutte le fasce d’età, l’atmosfera natalizia.

Il calendario di eventi, intitolato “Natale a Roccella 2024”, è suddiviso in varie sezioni tematiche ed abbraccia una serie di proposte all’insegna della cultura, dell’arte, delle tradizioni popolari e religiose, della musica, dello sport, della solidarietà e della valorizzazione del territorio con i suoi prodotti tipici enogastronomici e artigianali.

L’iniziativa è ideata e sviluppata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il contributo della Regione Calabria, in collaborazione con il portale turistico VisitRoccella e le società “JonicaMultiservizi Spa” e “Porto delle Grazie Srl”, e in sinergia con le associazioni locali.

Apertura e iniziative natalizie dal 7 dicembre

Si comincia sabato 7 dicembre alle ore 18 con l’apertura del Palazzo del Natale all’ex Convento dei Minimi, dove saranno presenti artisti di strada. Sarà possibile visitare fino al 6 gennaio il Grande Presepe Elettromeccanico e la mostra “La narrazione del gioco” dedicata ai robot dell’artista Massimo Sirelli.

Nella stessa location, si terranno laboratori creativi per i più piccoli (20-23-27-28 dicembre) e proiezioni cinematografiche natalizie per bambini e famiglie (14 e 15 dicembre).

Il Natale delle Tradizioni

La sezione “Il Natale delle Tradizioni” proporrà due viaggi enogastronomici a Largo San Giuseppe (13 dicembre) e nel quartiere Sant’Antonio (28 e 29 dicembre), due tombolate all’oratorio parrocchiale (20 dicembre) e in piazza San Vittorio (26 dicembre), e lo spettacolo teatrale “Arriva la Befana” (6 gennaio) all’ex Convento dei Minimi.

All’interno della stessa sezione, ci sarà spazio anche per “Le Luci di Betlemme” in piazza San Vittorio il 21 dicembre, per la rievocazione dei luoghi della Natività nel quartiere Ciurria il 22 dicembre e per la Messa della pace in piazza Dogana il 1 gennaio 2025.

Sport e attività ricreative

Il “Natale a Roccella 2024” sarà declinato anche sotto il profilo dello sport: dal 26 al 28 dicembre saranno organizzati, infatti, nelle strutture sportive roccellesi, dei tornei di basket, pallavolo, calcio, tennis, atletica e scacchi riservati ai bambini da 6 a 13 anni, mentre il 29 dicembre sarà la volta del “Roccella FitChristmas” in piazza San Vittorio.

Dal 20 al 30 dicembre, poi, eventi di intrattenimento e accompagnamento ai primi passi sul ghiaccio animeranno il tratto del lungomare antistante il quartiere Sant’Antonio con il “Christmas Circus on Ice”.

La Musica del Natale

L’ex Convento dei Minimi ospiterà, nella sezione “La Musica del Natale”, i concerti degli Sfracellos (8 dicembre), del Manuela Cricelli Trio (25 dicembre) e del Francesco Loccisano Trio (5 gennaio). Altri appuntamenti all’insegna della musica sono in programma il 13 dicembre al Largo San Giuseppe con il cantastorie Andrea Bressi (“Allestitevi Cari Amici”) e al Parco di Dei di Mariella Costa, il 28 dicembre, con il duo Maria Vittoria e Gianni Costanzucci Paolino (“Etnochristmas”).

Non mancherà il consueto appuntamento natalizio con il “Roccella Jazzy Christmas & Happy New Year”, in programma all’ex Convento dei Minimi dal 27 al 30 dicembre e il 1 gennaio, con un’edizione, intitolata “To Vincenzo with Love”, che sarà dedicata al compianto Direttore Artistico Vincenzo Staiano, recentemente scomparso.

Cinema e altre attività

Il cinema sarà ancora una volta protagonista, dal 13 al 15 dicembre al Castello Carafa, con la terza edizione del Gelsomini Film Festival, con proiezioni e masterclass di recitazione.

Le sale del Castello, infine, ospiteranno il 3 gennaio la lezione-concerto di Eliana Iorfida sul tema “Viaggio nel tempo a Roccella: dalle origini ai Principi Carafa”.

Dettagli e aggiornamenti

Il programma dettagliato dell’evento è consultabile sul portale turistico VisitRoccella, dove saranno comunicate eventuali variazioni di orari e location.