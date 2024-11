Natale Borghetto rinnova col Bocale.

Natale Borghetto resta al Bocale. Questo l’esito dell’incontro avvenuto stamane tra il presidente Filippo Cogliandro ed il giocatore. Come nel caso di Astuto, nessuna trattativa, le parti hanno trovato l’accordo in pochi minuti.La mezzala reggina approda a Bocale a Gennaio dello scorso anno dopo aver vestito la maglia dell’Hintereggio. Nei cinque mesi trascorsi alla corte di mister Lo Gatto, Borghetto ha preso parte a 16 gare realizzando 4 reti.<>. Senza mezzi termini, Natale Borghetto si dichiara entusiasta per aver sposato nuovamente il programma della società reggina. <>.All’incontro ha partecipato anche il segretario Giovanni Saviano (in foto).