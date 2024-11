Natale in copertina. Duecento anni di feste illustrate”: mostra al Palazzo delle Poste a Reggio Calabria.

Proseguirà sino al 6 gennaio 2015 nello spazio espositivo del Palazzo delle Poste di via Miraglia, a Reggio Calabria, la mostra “Natale in copertina. Duecento anni di feste illustrate”, Omaggio al Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri e al Centenario della Grande Guerra. Una iniziativa che vuole essere, per il direttore della filiale di Poste, Carolina Picciocchi, “un omaggio augurale a tutti i cittadini che quotidianamente accedono nell’ufficio postale centrale e a quanti operano e collaborano a vario titolo con l’Azienda”. All’evento, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, parteciperà il Ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. In esposizione oltre 300 edizioni di Natale e fine anno di giornali illustrati italiani ed esteri, a partire dal 1838 fino agli anni ’60 del Novecento, tratti dalla collezione privata della giornalista reggina Lucia Federico, e al cui allestimento ha collaborato anche il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, diretto dall’avv. Albino Barresi. Un viaggio indietro nel tempo, per scoprire il ruolo e la funzione dei giornali nella vita di un Paese e l’importanza della comunicazione scritta, e ripercorrere, attraverso le copertine dei più importanti periodici illustrati degli ultimi due secoli, usi e tradizioni della festività più amata dell’anno. Un racconto per immagini, affidato alle abili matite di famosi illustratori e disegnatori, sulla prima pagina o sulla quarta di copertina. Due sezioni speciali saranno riservate all’Arma dei Carabinieri e alla Prima Guerra Mondiale con “Natale al fronte”. Seguirà un “Momento musicale”, offerto dal Conservatorio “Francesco Cilea”, che da poco ha celebrato il suo cinquantesimo anno di fondazione.