Reggio, un Natale di solidarietà: EP Spa dona 80 pasti alla Caritas

C’è un profumo speciale che avvolge il Natale. Non è solo quello dei dolci e delle pietanze che scaldano i cuori, ma anche quello dell’amore e della solidarietà. È un profumo che si è diffuso anche quest’anno a Reggio Calabria grazie alla generosità di EP Spa, gestore delle mense scolastiche cittadine, che ha deciso di donare 80 pasti caldi alla Caritas per regalare un sorriso e un po’ di calore alle persone più fragili.

Un gesto che racconta molto più di una semplice donazione: racconta di mani che si tendono verso chi ha bisogno, di un’azienda che sa guardare oltre il proprio lavoro quotidiano, abbracciando il senso più profondo del Natale.

Nella sala della Caritas, trasformata in un rifugio di festa e speranza, i pasti offerti sono diventati un simbolo di vicinanza. Ogni piatto è stato accolto con gratitudine e meraviglia, non solo per il gusto, ma per ciò che rappresentava: un momento di gioia in un periodo dell’anno che per molti, altrimenti, sarebbe solo un giorno qualunque.

“È bello sapere che c’è chi pensa alle persone povere, rendendole felici”, hanno detto i volontari della Caritas. E ancora: “Hanno apprezzato tutto, ci hanno ringraziato dicendoci che era tutto buono, come se avessero mangiato al ristorante”.

Le loro parole trasmettono l’emozione di chi vede il valore di un gesto semplice, ma capace di lasciare un’impronta profonda. Per EP Spa, non è la prima volta: già lo scorso Natale aveva scelto di essere al fianco di chi vive nella difficoltà, confermando così una sensibilità che va oltre il profitto, abbracciando la responsabilità sociale.

In un mondo spesso distratto, dove le necessità di chi è più debole rischiano di passare inosservate, gesti come questo ci ricordano quanto sia importante fermarsi, guardare negli occhi chi ha bisogno, e dire: “Non sei solo.”

A Natale, il dono più prezioso non si trova sotto l’albero, ma nel cuore di chi sceglie di condividere ciò che ha. Grazie ad EP Spa, per molti, questo Natale avrà un sapore diverso: il sapore della dignità, della speranza, e di un futuro un po’ più luminoso.

Che questo esempio possa ispirare altre realtà del territorio, affinché la solidarietà diventi un filo che unisce sempre più persone, trasformando ogni gesto di carità in un dono che illumina la vita di tutti.