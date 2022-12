Natale a Tropea, boom di presenze. Il sindaco Macrì: 'Vince la programmazione'

“Le presenze straordinarie che l’esperienza Tropea ha fatto registrare in tutto il mese di dicembre e che continuerà a far registrare fino all’Epifania, con i corsi, le piazze ed i vicoli del Principato letteralmente invasi di visitatori da tutta la Calabria e da tutto il Sud, rappresentano l’esito atteso e misurato di una pianificazione complessiva per la nostra destinazione turistica partita lo scorse gennaio.

Un anno di risultati e traguardi importanti che, da una parte, confermano il trend positivo, di prossimità, nazionale ed internazionale rispetto alla proposta annuale del borgo dei borghi; dall’altra, costituiscono un punto di non ritorno e di ripartenza sul quale consolidare metodi e strumenti efficaci ed efficienti e, quindi, disegnare, così come stiamo facendo, la programmazione turistica per tutti i prossimi mesi dell’incipiente 2023.

Ancora una volta, analizzando e confrontando dati ed attese, allineando propositi e nuovi orizzonti, mettendo in campo nuove progettualità e nuove sfide”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì che ribadendo la soddisfazione sua e dell’Amministrazione Comunale per il grande successo che dalla prolungata stagione estiva continua a vedere Tropea protagonista in Calabria e tra le località italiane più ricercate in tutti i mesi dell’anno, condivide ottimismo e fiducia con tutta la comunità; soprattutto con la rete commerciale ed imprenditoriale cittadina il cui impegno ed investimento contribuisce ad un risultato i cui benefici – scandisce – dobbiamo lavorare tutti per replicare ed estendere a tutta l’area e la regione.

Un autentico fiume di gente si è riversato anche ieri, lunedì 26, giorno di Santo Stefano, sul corso principale di Tropea, concentrandosi particolarmente in Piazza Ercole, dove lo storico edificio settecentesco un tempo sede del parlamento del patriziato tropeano, ha fatto da sfondo al palco allestito per l’esibizione dei gruppi e dei cantanti chiamati ad animare il Villaggio di Natale.

È toccato ai Sound & Beat far scatenare residenti e cittadini temporanei con la loro musica musica anni ’70, ’80, ’90; questa sera, martedì 27 toccherà a Katya Valente e Luca Rossi duo; venerdì 30 ai The Walking Trees.

DOMENICA 1° GENNAIO FIL MAMA IN CONCERTO

La cantante italo nigeriana Elisabetta Eneh con all’attivo diverse collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali come Zuchhero, si esibirà alle ore 18 in piazza Ercole.

CANTANDO NEI SECOLI LA GLORIA DI NATALE

È, questo l’evento che alle ore 12 di venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nella Concattedrale di Maria Santissima di Romania, al termine della celebrazione liturgica si esibirà il quartetto vocale Ad Parnassum. L’evento è promosso con l’associazione Mousikè.