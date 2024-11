Navetta gratuita dell’ATAM per il Taranta Wine Festival

In occasione del Taranta Wine Festival, edizione 2016, che prenderà il via questa sera sul Lungomare di Pellaro, ATAM comunica che ha attivato un servizio navetta gratuito per consentire ai visitatori di raggiungere, più agevolmente, l’ area dell’ evento.

Il servizio, attivo da questa sera fino all’ 11 agosto con una frequenza di n° 2 bus ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 2.00, effettuerà il seguente itinerario:

Pellaro parcheggio Sport World – Pellaro area mercatale – Via Nazionale/Panificio Malara – Pellaro parcheggio Sport World.