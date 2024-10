Nazionale Under 21: incubo covid senza fine. Altre tre positivi

In attesa del nuovo DPCM che decreterà norme più stringenti dopo l’aumento di contagi degli ultimi giorni, anche il mondo del calcio si vede pienamente coinvolto in questa pandemia senza fine. Un vero e proprio incubo soprattutto per la Nazionale Under 21 che già nei giorni scorsi aveva segnalato ben quattro casi tra cui anche il portiere della Reggina Alessandro Plizzari.

Tamponi effettuati a ripetizione hanno portato allo sviluppo di altre tre positività all’interno del gruppo, questo il comunicato della FIGC: “L’esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21.

La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Domenica tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato negativo“.

Ricordiamo che oltre Plizzari, adesso in quarantena, c’è un altro giocatore della Reggina in Nazionale, il difensore Delprato.