‘Ndrangheta – Maxi blitz, Klaus Davi: ‘Gratteri porta la speranza in Calabria’

“L’operazione di Nicola Gratteri e dell’Arma dei Carabinieri infonde molta speranza nei calabresi e in tutti gli italiani”.

A poche ore dall’operazione ‘Rinascita-Scott’ che ha scosso, come un terremoto, l’intera Calabria, Klaus Davi si congratula con il Procuratore della Repubblica di Catanzaro.

“Rivolgo a tutti loro, anche a nome di Carlo Tansi e Giuseppe Silvaggio (consiglieri di minoranza del comune di San Luca) un sentito grazie per quanto è stato fatto. Sposiamo in pieno questa filosofia e questo modo di operare che infonde speranza ed entusiasmo nella popolazione”.

Davi prosegue:

“Alla Calabria non serve il basso profilo, non serve solo il rispetto formale della burocrazia.La giustizia non può essere solo formale, servono energia e speranza”.