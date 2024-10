‘Nduja Spilinga vince campionato italiano del salame

É stata incoronata migliore ‘Nduja in assoluto. Ed è stata insignita sul podio più elevato alla finalissima del Campionato italiano del salame che si è concluso a Minori “Città del Gusto” (Salerno). Quello dell’artigiano della ‘Nduja di Spilinga di Luigi Caccamo, è scritto in una nota, “è stato un trionfo all’undicesima edizione del Campionato organizzato dall’Accademia delle 5T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Tracciabilità).

“La manifestazione – prosegue la nota – è considerata nel settore la più prestigiosa in Italia ed ha il patrocinio del MIPAAF, di diversi Atenei e dell’Associazione europea delle scuole alberghiere e di turismo”. “Sono particolarmente soddisfatto di questo premio – ha detto Caccamo – per il riconoscimento al nostro lavoro ed a tutti i nostri collaboratori. Ci gratifica perché scopo dichiarato dell’importante manifestazione è quello di rendere onore ai salumi non solo più buoni e genuini, ma anche più coerenti con la tradizione del loro territorio”.