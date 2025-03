Buon compleanno Omah: lo store di Reggio che rende unica ogni casa

Una festa aperta a tutti con torta, regali esclusivi, un prodotto in edizione limitata e la nuova collezione pasquale con i migliori brand per la casa

Due anni fa nasceva un’idea, un sogno, un luogo dove ogni oggetto racconta una storia e trasmette calore. Omah Significa Casa non è solo uno store, ma un’esperienza: un rifugio per chi ama rendere ogni angolo del proprio spazio più accogliente e armonioso. Oggi, a due anni dall’apertura, è il momento di festeggiare insieme a voi che avete reso tutto questo possibile!

Una festa aperta a tutti: torta, regali e sorprese

Sabato 15 marzo, a partire dalle 17:00, il negozio si trasformerà in un luogo di festa. Proprio come in un vero compleanno, non mancheranno dolcezza e condivisione: una grande torta sarà il simbolo di questa celebrazione, un momento speciale da vivere insieme a clienti, amici e a chiunque voglia essere parte di questa giornata unica.

Ma non è tutto: le prime 30 clienti che effettueranno un acquisto, senza alcun minimo di spesa, riceveranno un piccolo omaggio come gesto di gratitudine e buon augurio. Perché Omah Significa Casa è, prima di tutto, un luogo dove ci si sente accolti, coccolati, ispirati.

Per rendere il secondo anniversario ancora più esclusivo, durante l’evento sarà disponibile un prodotto per la casa in numero limitato che, solo per questa giornata, verrà proposto a un prezzo di lancio irripetibile. Un’occasione perfetta per portare a casa un pezzo unico di Omah, simbolo dell’amore per il design e l’arte dell’abitare.

La nuova collezione primaverile

In occasione del secondo anniversario, Omah presenta anche la nuova collezione primaverile con una selezione esclusiva di oggetti pensati per portare freschezza, colore e raffinatezza in ogni ambiente.

Tra le proposte, spicca una ricca gamma di decorazioni pasquali, perfette per donare alla casa un’atmosfera calda e festosa. Dai dettagli raffinati alle idee regalo, ogni pezzo è stato scelto con cura per trasformare la Pasqua in un momento ancora più speciale.

Omah è orgoglioso di essere l’unico rivenditore a Reggio Calabria di Maison Sucrée e Riviera, due brand che rappresentano il massimo dell’eleganza e dello stile nel settore della decorazione e del tessile per la casa.

Ecco alcuni dei marchi esclusivi che troverai nella nuova collezione: Nuvole di stoffa, Simpleday, Maestri Cotonieri e Brandani.

Il contest

L’anniversario sarà anche il momento perfetto per premiare chi ha partecipato al concorso social, attivo dall’11 marzo. Durante la festa verrà annunciata la vincitrice, che si porterà a casa una sorpresa esclusiva! Un’ulteriore occasione per sentirsi parte di questa grande famiglia che, giorno dopo giorno, cresce e si arricchisce grazie alla passione condivisa per la bellezza e l’armonia.

Omah significa Casa: una storia di amore e passione

Omah in questi anni è un punto di riferimento per chi cerca eleganza, qualità e un’anima autentica negli oggetti di casa, soprattutto grazie alla gestione di Cristina & Paola. Ogni dettaglio racconta un viaggio, un pensiero, un’emozione. E oggi, dopo due anni di crescita e successi, è il momento di dire grazie a coloro che hanno creduto in questo progetto.