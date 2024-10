Negramaro a Reggio Calabria, tutto pronto per il grande ritorno

Stavolta ci siamo. Mancano pochi giorni all’atteso concerto dei Negramaro al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La band salentina tornerà in riva allo Stretto domenica 17 marzo, in un’esibizione doppiamente attesa. Il concerto infatti, cosi come tutto il tour, era in programma nei mesi scorsi ma era stato rinviato dopo il malore che aveva colpito il chitarrista Lele Spedicato.

Brutto colpo ma con il lieto fine, Spedicato infatti si è pienamente ripreso dall’emorragia che lo aveva colpito lo scorso settembre e proprio nei giorni scorsi ha finito la riabilitazione. In tour, per il momento, al suo posto suona il fratello, ma non è escluso che prossimamente Spedicato si riunirà al gruppo.

Da diversi anni uno dei gruppi più amati dal pubblico italiano, la band capitanata da Giuliano Sangiorgi si era già esibita al PalaCalafiore di Reggio Calabria nel maggio del 2016. I Negramaro, dopo la doppia data nella loro terra (mercoledi 13 e giovedi 14 a Bari) si fermeranno per qualche giorno prima del concerto a Reggio Calabria. Mercoledi 19 invece, ad Acireale, si concluderà il tour ‘Amore che torni’.