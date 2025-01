Neonata rapita e liberata, la mamma: ‘Sofia sta bene. Grazie a tutti’

Incredibile la vicenda che ha scosso la comunità di Cosenza e non solo.

Rapita e poi liberata una bimba di un giorno appena grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, adesso sono da comprendere i dettagli di questa triste vicenda. Intanto la neonata rapita dalla clinica Sacro Cuore ha ritrovato, l’abbraccio della sua famiglia. Di seguito le parole di ringraziamento della madre:

“Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia…vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco. Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi. Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io avevo perso le speranze un’intera città anzi REGIONE si è bloccata per cercare la nostra bambina.. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene. GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI VORREI ABBRACCIARE OGNI SINGOLA PERSONA. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti”.