Protesta delle imprese funebri a Palazzo Campanella, Neri: ‘FunerCalabria non è la voce del comparto’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del consigliere regionale Giuseppe Neri, Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, sulla recente manifestazione della federazione del comparto funerario calabrese a Palazzo Campanella.

Leggi anche

Dichiara il consilgiere Neri:

“La protesta odierna fuori Palazzo Campanella da parte di alcune imprese funerarie contro la legge regionale di riforma del settore da me proposta, non ha alcun senso e trovo inappropriate e tendenziose le affermazioni dell’imprenditore Giuseppe Triolo, rappresentante di FunerCalabria”.

Spiega il capogruppo FdI:

“La norma inerente le disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria vuole regolamentare il servizio funebre dando ordine ad un settore non controllato in maniera adeguata con le precedenti leggi regionali ma soprattutto, vuole assicurare le migliori funzionalità dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e della disposizione legislativa nazionale di riferimento”.

Prosegue Neri:

“La sedicente FunerCalabria costituitasi solo di recente e guidata dal signor Triolo, non rappresentando le imprese di pompe funebri dell’intera Regione Calabria, non può ritenersi voce assoluta del comparto tant’è che in verità, la stragrande maggioranza degli imprenditori ha espresso in più occasioni, apprezzamenti e condivisione dei contenuti della legge.

Conclude Neri: