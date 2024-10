‘I ragazzi neroarancio’: reunion per lo storico settore giovanile della Viola

Come eravamo. Un grande reclutamento “giovanile”, questa volta per ritrovarsi e non per brillare sul rettangolo di gioco. Questa volta, infatti, il settore giovanile che fu della grande Viola si muove in maniera “atipica” anche perchè, i giovanotti in questione oggi, seguendo gli insegnamenti di quella Scuola di Basket, ideata e potenziata dall’indimenticabile Coach Gianfranco Benvenuti, sono diventati grandi professionisti, nel basket e nella vita.Oggi, alle ore 21: tutti convocati.

Viola Inside e l’Associazione Culturale in nero-arancio hanno organizzato una kermesse dedicata ai ricordi del settore giovanile.

Un reclutamento grazie ad i “metodi moderni” che hanno permesso ai figli del Vinci,del Vitrioli, del Pianeta Viola e non solo, di rimanere ancora in contatto.

La serata di chiama “Viola Summer Reunion” e si terrà nella Struttura Sport Village di Gallico..

Incontri, un gioco a quiz colorato di nero-arancio, tanti e graditi ospiti della storia della Viola e la proiezione di un documentario dal titolo “I Ragazzi nero-arancio, una comunità per crescere e sognare” curato da Giovanni Mafrici.