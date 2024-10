‘Nessuno escluso mai’, quasi 30 anni dopo la scomparsa di don Italo Calabrò

Alla vigilia del 30° anno della sua scomparsa, avvenuta il 16 giugno 1990, Agape Piccola Opera Papa Giovanni e Caritas Diocesana vogliono rilanciare il suo messaggio alla città di Reggio ed alla Calabria tutta, proponendo un manifesto di impegno a tutte le organizzazioni ecclesiali e civili che intendono fare diventare ‘Nessuno Escluso mai’ programma pastorale, politico ed educativo per la rinascita della nostra terra.

Previsto un percorso formativo per fare memoria del suo insegnamento e per riflettere su come agire per rispondere alle sfide dell’accoglienza e dell’inclusione sociale del tempo presente caratterizzato da paure, indifferenza, emarginazione dei più fragili e presenza soffocante della ‘ndrangheta.

Saranno tre vescovi, Mons. Francesco Oliva della diocesi di Locri Gerace, Mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale della Calabria e Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arivescovo Diocesi Reggio-Bova a tenere i primi tre incontri.

Leggi anche

Il primo appuntamento è per SABATO 21 SETTEMBRE ore 17,30 salone Chiesa parrocchia San Sebastiano al Crocefisso. Il programma prevede l’introduzione di Mario Nasone per gli Enti promotori, il saluto di don Marco Scordo Parroco della Chiesa del crocefisso, la proiezione della Video poesia di Corrado Calabrò “dov’è tuo fratello”, la relazione “le sfide della esclusione e dell’accoglienza oggi di Mons.Francesco Oliva Vescovo Diocesi Locri-Gerace e membro Ufficio presidenza di Libera. Seguiranno delle testimonianze su:

Sostegno alle famiglie ferite. (Maria Giovanna Monaca e Giancarlo Benedetto Uff.Pastorale della famiglia);

accanto ai giovani (Giulia Melissari gruppo giovani Agape, Anna Nucera Dirigente scolastica Panella-Vallauri);

condividere la disabilità(.famiglia Berretta della Piccola Opera Papa Giovanni);

l’accoglienza dei migranti.(Bruna Mangiola coordinamento ecclesiale sbarchi);

aprire la famiglia all’infanzia abbandonata ( famiglia affidataria Antonio Gambello-Fortunata Iacopino);

accompagnare le donne vittime di violenza ( Nicola Santostefano gruppo avvocati volontari Agape-Marianella Garcia).

Le conclusioni a cura di don Nino Pangallo Direttore Caritas Diocesana, don Antonino Iachino assistente spirituale Agape e Piccola Opera papa Giovanni, coordina i lavori Mimmo Nasone.