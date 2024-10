Nexen prosegue la sua campagna europea: successi e consensi per il brand

È da alcuni anni che la Nexen si sta facendo conoscere in Europa grazie a sponsorizzazioni sportive, nuovi centri produttivi e pneumatici che conquistano gli automobilisti.

L’apertura dello stabilimento europeo vedrà un incremento della capacità produttiva mondiale di Nexen Tire, per superare le sfide e per compiere grandi passi nel settore globale degli pneumatici. Diceva così Travis Kang, global CEO della compagnia, al momento dell’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo nel triangolo industriale di Žatec, in Repubblica Ceca, nell’agosto del 2018.

Nexen conquista l’Europa. A distanza di quasi due anni, l’impegno è stato tenuto e gli obiettivi raggiunti: la Casa produttrice prosegue il suo percorso di sviluppo e diffusione nel Vecchio Continente, grazie a pneumatici che mettono insieme innovazione e automazione e che conquistano consenso da parte di addetti ai lavori e automobilisti.

Pneumatici best seller. Un caso su tutti è quello degli pneumatici Nexen N’blue HD plus, lanciati sul mercato ormai da alcuni anni e ancora un best seller anche su euroimportpneumatici.com, uno dei portali eCommerce più popolati d’Italia: i guidatori apprezzano le caratteristiche del modello, che garantisce eccellenti prestazioni su asciutto e bagnato insieme a un consumo di carburante ottimizzato, ma anche le Case automobilistiche si affidano senza dubbi a queste gomme coreane.

Nexen in primo equipaggiamento. Questo fortunato modello è infatti scelto come fornitura in primo equipaggiamento di importanti case automobilistiche europee, e in particolare calza le Fiat 500 e Tipo (tra le più vendute d’Italia), la Renault Megane, la Skoda Superb, le Kia Picanto, Pride e Rio.

Più in generale, la Nexen ha collaborazioni con i gruppi Škoda, Seat, Renault, Iveco, Volkswagen, e questo fattore “ci ha permesso di comprendere i bisogni del mercato europeo e di soddisfarne gli standard non solo a livello di tecnologia, ma anche dal punto di vista dello stile di guida”, afferma ancora Travis Kang.

Il nuovo centro in Repubblica Ceca. Lo stabilimento in Repubblica Ceca ha cominciato la produzione ad aprile 2019 e funge da grande base produttiva per tutto il continente, potendo contare anche su un moderno centro per attività di Ricerca&Sviluppo e sullo “Smart Factory”. Si tratta di uno stabilimento all’avanguardia che utilizza un sistema di automazione del processo produttivo e della gestione delle materie prime, esteso anche alle fasi di controllo qualità e distribuzione, che migliora la produttività e la qualità dei prodotti Nexen.

Campagne per la diffusione del brand. A diffondere il brand ha aiutato anche una campagna di comunicazione multicanale, che ha sfruttato innanzitutto l’immagine e la notorietà del calcio: da alcuni anni, infatti, la Nexen sponsorizza il Manchester City, squadra inglese allenata da Pep Guardiola che è campione in carica della Premier League e “trasmette un’immagine del marchio giovane e ardita”, come dice l’azienda. Una collaborazione è stata avviata anche con la squadra tedesca dell’Eintracht Frankfurt, e più in generale l’azienda espone la propria pubblicità negli stadi di calcio delle tre principali leghe, Italia inclusa.