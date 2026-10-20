Next Gen ATP Finals a Reggio, Occhiuto: ‘Non ci basta, io e Cannizzaro siamo ambiziosi’

'La bellezza di Reggio Calabria sarà apprezzata da milioni di telespettatori, che vedranno quello che noi ogni giorno abbiamo davanti agli occhi”, le parole di Occhiuto

Le Next Gen ATP Finals 2026 rappresentano un punto di partenza, non un traguardo. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, guarda già oltre il torneo internazionale di tennis che si svolgerà dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore e rilancia le ambizioni di Reggio Calabria: portare in città altri grandi appuntamenti sportivi di livello nazionale e internazionale.

È questo uno dei passaggi più significativi dell’intervento del governatore durante la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals, ospitata questa mattina, 20 ottobre, a Palazzo Corrado Alvaro.

Occhiuto: “Siamo ambiziosi, le Next Gen non ci bastano”

Il presidente della Regione ha chiuso il suo intervento con un messaggio che guarda al futuro della città e alla possibilità di consolidare il ruolo di Reggio Calabria nel panorama dei grandi eventi.

“Sia io che Cannizzaro siamo molto ambiziosi. Siamo contenti che le Next Gen siano un evento mondiale, che prima si è realizzato a Milano e oggi si presenta qui a Reggio Calabria, ma non ci basta. Lavoreremo nei prossimi mesi perché Reggio Calabria possa essere sempre più centrale in Italia, come città che può naturalmente ospitare gli eventi sportivi più importanti organizzati nel nostro Paese”.

Una dichiarazione che lascia intendere la volontà di proseguire lungo la strada intrapresa, puntando sullo sport come strumento di promozione e crescita del territorio.

“Milioni di telespettatori scopriranno la bellezza di Reggio Calabria”

Nel corso del suo intervento, Occhiuto ha insistito soprattutto sulle potenzialità ancora inespresse della città e della regione.

“Reggio Calabria è una città bellissima, straordinaria, ricca di potenzialità, come lo è tutta la Calabria. Quello che stiamo cercando di fare in questi anni è semplicemente valorizzare queste potenzialità”.

Il governatore ha ricordato anche la tradizione tennistica reggina, facendo riferimento allo storico Circolo Tennis Rocco Polimeni.

“A Reggio Calabria il tennis era già una grande potenzialità per tutta la storia che ha avuto. Ma se queste potenzialità non vengono valorizzate e rilanciate, rimangono inespresse”.

Poi il riferimento alla visibilità internazionale che il torneo potrà garantire alla città.

“Sono sempre contento quando ascolto persone che vengono qui per la prima volta e raccontano di aver apprezzato la bellezza di Reggio Calabria. Pensate quando questa bellezza sarà apprezzata da milioni di telespettatori, che vedranno quello che noi ogni giorno abbiamo davanti agli occhi”.

Grandi eventi, aeroporti e turismo: la strategia della Regione

Per Occhiuto, le Next Gen ATP Finals non devono rappresentare soltanto cinque giorni di grande tennis, ma inserirsi in un percorso più ampio di sviluppo territoriale.

“Gli eventi sportivi come questo servono a creare le condizioni per valorizzare le potenzialità dei territori e realizzare grandi azioni di marketing territoriale, che si connettano anche agli investimenti che la Regione sta facendo insieme al Comune in altri ambiti”.

Il presidente ha richiamato gli interventi sul sistema aeroportuale calabrese, l’aumento dei collegamenti aerei e il progetto di una grande area metropolitana dello Stretto, capace di mettere in relazione Reggio Calabria e Messina.

“Questa visione ha bisogno di essere accompagnata da una visibilità che solo grandi eventi sportivi come quello di cui stiamo parlando possono dare a realtà del genere”.

E ancora: “Questi eventi determinano sviluppo economico per i territori. Non sono soltanto appuntamenti isolati che servono a mostrare quello che un territorio possiede, ma occasioni di marketing territoriale che possono determinare investimenti e sviluppo”.

I ringraziamenti ad Abodi, Binaghi e Sport e Salute

Occhiuto ha voluto inoltre sottolineare il lavoro istituzionale che ha consentito di portare le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, ringraziando il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Governo Meloni per la volontà di assegnare alla città un evento di questa portata, un ringraziamento è stato rivolto anche ai vertici di Sport e Salute, il presidente Marco Mezzaroma

Particolare apprezzamento è stato espresso nei confronti del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

“La Federazione Tennis oggi ha saputo fare del tennis uno sport persino più apprezzato del calcio, in un Paese che è sempre vissuto di calcio. Certo, per merito di campioni straordinari, ma i campioni non nascono da nulla. Nascono dal lavoro che una Federazione riesce a fare nel corso degli anni”.

Infine, parole di stima per il sindaco Francesco Cannizzaro, con il quale Occhiuto ha ribadito la volontà di continuare a lavorare per valorizzare le opportunità della città.

L’obiettivo, dunque, va oltre l’appuntamento di dicembre. Le Next Gen ATP Finals 2026 diventano, nella visione illustrata dal presidente della Regione, il primo passo di un percorso che punta a rendere Reggio Calabria una sede sempre più riconoscibile nel circuito dei grandi eventi sportivi.